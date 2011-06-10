آغاز پیگیری دیپلماتیک برای دستگیری سرمایه گذار فراری در تبریز

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شرکت گونی بافی جسور به عنوان یکی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت داشت که سرمایه گذار اهل ترکیه این کارخانه بالغ بر 10 میلیارد تومان از بانک های ایران وام دریافت کرده بود.

به گفته وی، ‌شرکت مزبور رقمی بیش از چهار میلیارد ریال نیز به عنوان حقوق و دستمزد به کارگران، ‌تکنسین ها، مهندسان و کارکنان شرکت گونی بافی جسور بدهکار است.

حسینی با بیان اینکه پیگیری عمده قضایی را باید بانک ها انجام دهند، ‌اظهار داشت: در عین حال گزارش های متعددی درباره این پرونده توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی به عنوان یکی از متولیان سرمایه گذاری خارجی در استان تهیه و تسلیم دستگاه های ذیربط کرده که پیگیری ها تا رسیدن به نتیجه با شدت ادامه دارد.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی توضیح داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که سرمایه گذار این شرکت از ابتدا با سوء نیت وارد ایران شده و سپس با سوء نیت از ایران فرار کرده است.

وی توضیح داد: با ورشکست شدن شرکت این سرمایه گذار در ترکیه، ‌مشارالیه برای جبران عقب ماندگی مالی خود سرمایه گذاری در ایران را بهترین گزینه ممکن تشخیص داد و با هدف بهبود وضع موجود ‌وارد تبریز شد، ‌او در مدت فعالیتش در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز عملکرد خیره کننده ای داشت و حتی محصولات خود را به آمریکا هم صادر می کرد اما نتوانست نیتش در نجات "جسور ترکیه" را عملی کند و به همین خاطر ضمن تعطیلی کارخانه اش در تبریز به خارج از کشور فرار کرد.

حسینی با اظهار تعجب از اینکه بانک های ایران بدون در اختیار داشتن وثیقه، رقمی افزون بر 10 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این سرمایه گذار کلاهبردار قرار داده اند، ‌افزود: با وجود اینکه رایزنی ها برای تسریع در دستگیری مدیرعامل شرکت گونی بافی جسور ادامه دارد اما ضروری است مراتب به اطلاع پلیس بین الملل "اینترپل" نیز برسد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین در این گفتگو برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه سرمایه گذار اهل ترکیه شرکت یادشده به دلیل تشدید تحریم ها علیه کشورمان فرار کرده است را به شدت رد کرد.