135 طرح کشاورزی در خوزستان به بهره برداری می رسد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احداث حوضچه ذخیره آب، تسطیح اساسی اراضی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، بهسازی کانال های آبیاری و توسعه باغات دیم و الگویی، سیستم آبیاری تحت فشار، پروار بندی گوساله، مرغداری گوشتی، پرورش ماهی، احداث جایگاه گاز و نفت عشایری و طرح پرورش قارچ خوارکی است.

وی افزود: این طرح ها در بخشهای آب و خاک، امور عشایر، باغبانی، ترویج، تعاون روستایی، دام و طیور و شیلات به بهره برداری می رسد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها بیش از یک هزار و 926 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این طرح ها در 21 شهر استان به بهره برداری می رسد.



موسوی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 775 نفر در بخش های مختلف ایجاد شده است، تصریح کرد: این طرح ها همزمان با هفته جهاد کشاورزی از 21 تا 27 خرداد به بهره برداری می رسند.

