گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين(28) جلسه تروئيكاي غير متعهد ها و اروپا بدون توافق پايان يافت / نم با البرادعي هم جلسه برگزار كرد

دقايقي پيش جلسه مشترك تروئيكاي گروه غير متعهد ها و سه كشور اروپايي بعد از حدود 45 دقيقه بدون رسيدن به توافق مشترك و روشني پايان يافت.