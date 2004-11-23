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۳ آذر ۱۳۸۳، ۲۱:۰۹

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين(28)

جلسه تروئيكاي غير متعهد ها و اروپا بدون توافق پايان يافت / نم با البرادعي هم جلسه برگزار كرد

دقايقي پيش جلسه مشترك تروئيكاي گروه غير متعهد ها و سه كشور اروپايي بعد از حدود 45 دقيقه بدون رسيدن به توافق مشترك و روشني پايان يافت.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين تروئيكاي نم همچنين جلسه كوتاهي را نيز با البرادعي برگزار كرده و به وي منافات داشتن پيش نويس اروپايي ها با مقررات جاري و حتي گزارش وي در ماه جاري را خاطر نشان كرده اند.
بر اساس اين گزارش احتمالا بحث هاي جاري ميان اختلاف نظر گروههاي موثر در شوراي حكام فردا نيز همچنان ادامه خواهد يافت.
کد مطلب 133053

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