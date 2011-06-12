جنگ نرم یک واقعیت قدیمی است/ زنان و جوانان مهمترین هدف جنگ نرم

دکتر سید یحیی یثربی استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، رسانه و هنر را از ابزارهای جنگ نرم خواند و گفت: جنگ نرم و یا درگیری معرفتی یک واقعیت قدیمی است و کار جدیدی نیست. الان هم دنیای جدید و سکولار در کنار ادیان و مذاهب مختلف سعی دارد برای خود جایی باز و بعنوان معرفت برتر خود را معرفی کند.

وی بخشی از درگیری ها در حوادث اخیر خاورمیانه را ناشی از جنگ نرم دانست و افزود: جنگ نرم و معرفتی از قدیم بوده اما امروز با سه ویژگی گسترش رسانه ها و اطلاع رسانی، باسواد شدن مردم و آزادی جوامع نسبت به گذشته بسیار تفاوت دارد. در گذشته دامنه اطلاع رسانی بسیار محدود بوده اما الان فوق العاده گسترش یافته است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی و فلسفه اسلامی یادآور شد: امروز برخلاف گذشته مردم با سواد شدند در گذشته بیشتر مردم بی سواد بوده و قادر به تجزیه و تحلیل بسیاری از مطالب نبودند و در گذشته سران و حاکمان تصمیم گیرنده بودند و حتی دین مردم را تعیین می کردند اما امروز مردم خود انتخاب می کنند و تابع پادشاهان و سران نیستند.

وی جوانان و زنان را عمده ترین گروه اجتماعی مورد هدف جنگ نرم دانست و تأکید کرد: از آنجایی که این دو گروه بیشترین تأثیرپذیری را دارند دشمن نیز بر این دو گروه سرمایه گذاری می کند.



دکتر یثربی با اشاره به راه نفوذ دشمن در جنگ نرم، افزود: در جنگ نرم کالا عرضه می شود و اجباری در کار نیست و دشمن به وسیله هنر و ابزارهای رسانه ای سعی در معرفی کالای خود دارد. ما حجاب را تبلیغ می کنیم و دیگری بی حجابی را اما حجاب با ایمان ارتباط دارد و بی حجابی با روحیه خودنمایی مرتبط است. غرب از تمایلات انسانها بهره می گیرد اما ما از طریق ایمان با این مسائل برخورد می کنیم و زیربنای ایمان بسیار درست تر از تمایلات انسانی است.



استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی به شیوه های متفاوت این دو نگرش اشاره کرد و گفت: شیوه های مواجهه ما با جنگ نرم غرب اگر سنجیده نباشد نه تنها تأثیرگذار نیست بلکه مخرب هم است.



وی حجاب را یکی از مسائل مورد هجمه در جنگ نرم دانست و گفت: برخورد پلیسی با اینگونه مسائل اصلا شیوه درستی نیست و یک کار عظیم فرهنگی می طلبد. ما باید برای تبلیغ اسلام برنامه ریزی و کار به روز داشته باشیم؛ دین اسلام یک دین جاودانه و برای همه زمانها است پس بنابراین باید برای همیشه تاریخ معجزه داشته باشد اما متأسفانه ما هنوز تنها از معجزات 14 قرن گذشته سخن می گوییم و از معجزات امروز اسلام به دلیل نادانی غافلیم.



دکتر یثربی در پایان توسعه آگاهی مردم و تأکید بر معجزات اثرگذار اسلام را از جمله راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن توصیف کرد.