جنگ نرم یک واقعیت قدیمی است/ زنان و جوانان مهمترین هدف جنگ نرم

دکتر سید یحیی یثربی استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، رسانه و هنر را از ابزارهای جنگ نرم خواند و گفت: جنگ نرم و یا درگیری معرفتی یک واقعیت قدیمی است و کار جدیدی نیست. الان هم دنیای جدید و سکولار در کنار ادیان و مذاهب مختلف سعی دارد برای خود جایی باز و بعنوان معرفت برتر خود را معرفی کند.
وی بخشی از درگیری ها در حوادث اخیر خاورمیانه را ناشی از جنگ نرم دانست و افزود: جنگ نرم و معرفتی از قدیم بوده اما امروز با سه ویژگی گسترش رسانه ها و اطلاع رسانی، باسواد شدن مردم و آزادی جوامع نسبت به گذشته بسیار تفاوت دارد. در گذشته دامنه اطلاع رسانی بسیار محدود بوده اما الان فوق العاده گسترش یافته است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم قرآنی و فلسفه اسلامی یادآور شد: امروز برخلاف گذشته مردم با سواد شدند در گذشته بیشتر مردم بی سواد بوده و قادر به تجزیه و تحلیل بسیاری از مطالب نبودند و در گذشته سران و حاکمان تصمیم گیرنده بودند و حتی دین مردم را تعیین می کردند اما امروز مردم خود انتخاب می کنند و تابع پادشاهان و سران نیستند.
وی حجاب را یکی از مسائل مورد هجمه در جنگ نرم دانست و گفت: برخورد پلیسی با اینگونه مسائل اصلا شیوه درستی نیست و یک کار عظیم فرهنگی می طلبد. ما باید برای تبلیغ اسلام برنامه ریزی و کار به روز داشته باشیم؛ دین اسلام یک دین جاودانه و برای همه زمانها است پس بنابراین باید برای همیشه تاریخ معجزه داشته باشد اما متأسفانه ما هنوز تنها از معجزات 14 قرن گذشته سخن می گوییم و از معجزات امروز اسلام به دلیل نادانی غافلیم.
دکتر یثربی در پایان توسعه آگاهی مردم و تأکید بر معجزات اثرگذار اسلام را از جمله راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن توصیف کرد.
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