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۱۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

هفته هجدهم لیگ برتر/

واترپلوی فولاد ماهان گیلان را با اختلاف 10 گل شکست داد

واترپلوی فولاد ماهان گیلان را با اختلاف 10 گل شکست داد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم واترپلوی فولاد ماهان در ادامه مسابقات لیگ برتر واترپلو کشور توانست تیم هیئت گیلان را با اختلاف 10 گل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر واترپلو کشور ظهر چهارشنبه تیم فولاد ماهان در اصفهان با نتیجه 16 بر شش میهمانش هیئت شنای گیلان را شکست داد و بر صدر نشینی خود تداوم بخشید.

حمید شب انگیز سرمربی موفق تیم فولاد ماهان پس از این دیدار اذعان داشت: بازیکنان جوان تیم گیلان بسیار خوب برابر ماهان ظاهر شدند اما ما به امتیاز این بازی نیاز بیشتری داشتیم.

وی ادامه داد: جمعه هفته جاری باید به کرمان برویم و یک بازی بسیار سخت برابر هیئت شنا این شهر برگزار کنیم و امیدوارم بازیکنانم از این دیدار سخت سربلند بیرون بیایند.

کد مطلب 1330551

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