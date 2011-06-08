واترپلوی فولاد ماهان گیلان را با اختلاف 10 گل شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر واترپلو کشور ظهر چهارشنبه تیم فولاد ماهان در اصفهان با نتیجه 16 بر شش میهمانش هیئت شنای گیلان را شکست داد و بر صدر نشینی خود تداوم بخشید.

حمید شب انگیز سرمربی موفق تیم فولاد ماهان پس از این دیدار اذعان داشت: بازیکنان جوان تیم گیلان بسیار خوب برابر ماهان ظاهر شدند اما ما به امتیاز این بازی نیاز بیشتری داشتیم.

وی ادامه داد: جمعه هفته جاری باید به کرمان برویم و یک بازی بسیار سخت برابر هیئت شنا این شهر برگزار کنیم و امیدوارم بازیکنانم از این دیدار سخت سربلند بیرون بیایند.