ساخت پروژه های بزرگ شهری شیراز با عوارض/ اعتبارات کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گلایه های اکثر شهروندان شیراز پس از بازگشت از مسافرت و مشاهده ساختارهای شهری آن شهرها، ساخت خیابان و یا امکانات مسیرهای ایمن در کلانشهرهای دیگر است که در این راستا برخی از کلانشهرهای همسایه شیراز طی سالهای گذشته پیشرفت های فراوانی داشته اند ولی در شهر شیراز ساخت یک پروژه چندین سال به طول می انجامد.

یکی از مباحث با اهمیت در ساخت و تکمیل پروژه های مختلف وجود و تخصیص اعتبارت لازم است که در این راستا پروژه ها باید از دو طریق منابع ملی و یا منابع استانی مورد حمایت قرار گیرند که در بحث پروژه های کلان شهر شیراز نه تنها اعتبارات ملی به آنها تعلق نمی گیرد بلکه تامین اعتبار این پروژه های میلیاردی تنها باید به واسطه کسب عوارض از شهروندان انجام شود.

مهمترین محل کسب عوارض از شهروندان این کلانشهر نیز که سالها ساخت و سازهای مسکونی بوده طی دو سال گذشته با رکود همراه شد و شهرداری شیراز حتی در تامین درآمد های عادی خود نیز با مشکلاتی مواجه شد چه برسد به اینکه از این منبع بخواهد تونل کوهسار مهدی را با هزینه پیش بینی شده حدود 60 میلیارد تومانی را در موقع مقرر تمام کند.

از طرفی دیگر باید توجه داشت که می توان از وجود بخش خصوصی در ساخت پروژه ها استفاده کرد و که تمام با بخش وسعی از سرمایه را این بخش تامین کند ولی در این بحث نیز به دلیل تفاوت زیاد نظرات درمیان اعضای شورای شهر شیراز چنین حرکتی نیز ممکن نیست.

با چنین وضعیت اعتباری در پروژه های سطح شهر شیراز شاهد بروز مشکلات ترافیکی در برخی از خیابانهای شهر هستیم که اگر اعتبارت لازم در ساخت این پروژه های میلیاردی هرچه سریعتر تزریق شود به طور یقین مشکلات شهر برطرف و نگاه مردم شیراز در بدو ورود به کلانشهر همسایه در خیابانهای این شهر نمی دود.

اما شهردار شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اعتباری پروژه های شهری این کلانشهر گفت: تعداد زیادی از این پروژه ها در بحث تسهیل حمل و نقل است که به دلیل اینکه شیراز به عنوان یک مسیر ترانزیتی شمال به جنوب مطرح است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که تردد وسائل سنگین از داخل شهر انجام نشود.

غلامرضا پاک فطرت تاکید کرد: پول مردم شیراز را به عنوان عوارض دریافت می کنیم ولی این پول را باید خرج ساخت مسیر برای حمل راحت بارهای صادراتی دیگر استانهای کشور به سمت بنادر جنوب کنیم و هیچ درآمدی از این فعالیت برای مردم شیراز حاصل نمی شود.

وی ادامه داد: من به عنوان شهردار شیراز باید به فکر رفاه و راحتی مردم این کلانشهر باشم نه اینکه پول بدون بازگشت آنها را خرج راحتی و درآمد استانهای دیگر کشور کنم.

شهردار شیراز با بیان اینکه پروژه هایی که در این کلانشهر در حال ساخت است هرکدام به اندازه یک پروژه ملی ارزش دارد، یادآور شد: یکی از پروژه های بزرگ ما در کلانشهر شیراز تونل کوهسار مهدی است که این تونل با پیش بینی هزینه بیش از 60 میلیارد تومان تنها بخشی از پروژه عظیم رینگ ترافیکی شیراز است.

پاک فطرت تصریح کرد: اکثر پروژه های در دست احداث شهرداری شیراز دارای رقم های چندین میلیاردی هزینه است که تنها منبع درآمدی برای ساخت آنها نیز دریافت عوارض از شهروندان است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نمایندگان شیراز و حتی استان فارس باید راهی را برای دریافت اعتبارت ملی در جهت ساخت چنین پروژه هایی ارائه کنند، گفت: در اسم این پروژه ها مربوط به کلان شهر شیراز است ولی زمانیکه به عملکرد و هزینه کرد آنها توجه شود ساخت و اجرای چنین طرحی در حد و اندازه های یک پروژه کلان ملی در استان است که تنها تفاوت این دو بحث در نوع تخصیص اعتبارات است.

شهردار شیراز ادامه داد: نمایندگان در این بحث باید با شهرداری شیراز همکاری کنند و در بحث اعتبارت ملی پروژه های کلان شهر شیراز را فراموش نکنند.

پاک فطرت با اشاره به اینکه دولت نیز باید در اجرایی شدن چنین پروژه های کلانی نقش داشته باشد، تاکید کرد: شهرداری توان کار در چند شیفت را دارد ولی بدلیل عدم وجود منابع مالی غیر از عوارض شهروندان راندمان کاری تنها 50 درصد است.

وی افزود: بازدهی پروژه هایی که در کلان شهر شیراز در حال ساخت است توان حل بسیاری از مشکلات ترافیکی این شهر را تا 100 سال آینده دارد.

شهردار شیراز تاکید کرد: در هیچ کدام از کلانشهرهای ایران چنین پروژه های عظیمی را بدون اعتبارت دولتی نمی سازند و یا حتی ساخت چنین پروژه هایی از محل اعتبارات عوارض به فکر راه نمی دهند.

پیمانکاران داخل استانی تلاش کنند

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم تحرکی برخی از پیمانکاران داخل استان گفت: ساخت پروژه های شهرداری را به مناقصه گذاشتیم ولی متاسفانه هیچکدام از پیمانکاران بومی نتوانستند از لحاظ قیمت پیشنهادی با دیگر پیمانکاران رقابت کنند.

رضا خیراندیش ادامه داد: پیمانکاران داخل استان باید تلاش کنند تا قیمت تمام شده فعالیت خود را به کمترین حد ممکن برسانند تا هزینه هایی که بابت ساخت پروژه های شهر شیراز پرداخت می شود از استان و یا شهر شیراز خارج نشود.

وی در خصوص روند اجرای پروژه های شهر شیراز نیز یادآور شد: با توجه به کمبود اعتبارات روند ساخت پروژه ها مطلوب است و امیدواریم اکثر این پروژه ها در زمانی که از قبل مشخص شده به اتمام برسد که تونل کوهسار مهدی به عنوان یک پروژه کلان از لحاظ زمانی حرکت مناسبی دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز تاکید کرد: پروژه های کلان شهر شیراز مشابه ای از پروژه های است که از اعتبارت ملی استفاده می کنند که در برخی از مواقع حتی روند حرکتی ساخت این پروژه ها از پروژه های ملی نیز بیشتر است.

خیراندیش در ادامه سخنان خود با اشاره به تعدادی از این پروژه ها گفت: تونل سعدی با اعتبار کلی بیش از هشت میلیارد تومان، تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس با اعتباری بیش از 16 میلیارد تومان، تقاطع غیر همسطح رضوان با اعتباری بیش از 20 میلیارد تومان، تونل کوهسار مهدی با بیش از 60 میلیارد تومان بخشی از پروژه های میلیاردی شهرداری شیراز است که متفاوت از برخی کلانشهرها باید با دریافت عوارض از شهروندان ساخته شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی باید شهرداری را در ساخت چنین پروژه هایی یاری کنند.

شهرداری شیراز از فرصتها استفاده کند

اما نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصت هایی که نمایندگان برای شهرداری شیراز ایجاد کرده اند، گفت: همکاری نمایندگان شیراز با شهرداری مناسب و مطلوب است ولی باید مسئولان شهرداری از این فرصتهایی که نمایندگان ایجاد می کنند استفاده کنند نه اینکه اجازه تلف شدن زمان بدهند.

جعفر قادری یادآور شد: از جمله کمکهای نمایندگان و فرصتهایی که برای شهرداری شیراز ایجاد شد، تخصیص اعتبارات توسعه حرم شاهچراغ(ع)، تخصیص اعتبارات مناسب برای راه اندازی سریعتر مترو در شیراز و اجازه فروش اوراق مشارکت است.

وی با بیان اینکه انتظارات باید در حد معقول باشد، تاکید کرد: کدام پروژه در سطح کلان شهرهای کشور از اعتبارت ملی استفاده کرده اند که ما برای شهر شیراز در نظر نگرفتیم و از طرفی اگر وزارت کشور منابعی در اختیار داشته باشد به طور یقین به ساخت و راه اندازی پروژه ها کمک خواهد کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان شیراز بیشترین تعامل را با مجموعه شهرداری دارند و در این راستا در هر زمانیکه احتیاج به کمک باشد حضور فعال دارند.

قادری تاکید کرد: امروز در بحث اعتبارات بیشترین همکاری برای ایجاد خط مترو شهر صدرا به شیراز شده است.