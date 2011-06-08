تشکیل 28 کارگاه آشنایی با انتشار اوراق مشارکت شهرداریها

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری و جذب سرمایه های بخش خصوصی توسط شهردایها، کارگاههای آموزشی آشنایی با روشهای نوین تامین مالی با محوریت اوراق مشارکت شهرداریها با توجه به تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 90 کل کشور، طی روزهای 21 تا 25 خرداد با حضور استادان و کارشناسان مجرب به صورت همزمان از سوی دفتر سرمایه گذاری و طرحهای اقتصادی و معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها در مرکز هر استان برگزار می شود .

با توجه به تکالیف مقرر در بندهای 50 و 51 قانون بودجه سال 90 کل کشور مبنی بر انتشار 86 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پروژهای اقتصادی در شهرداریها و سازمانهای وابسته بارویکرد مشارکت با بخش خصوصی، اهمیت برگزاری این دوره های اموزشی بسیار مهم و ضروری است و انتظار می رود شهرداران با حضور در این کارگاههای آموزشی، آگاهی خود را در زمینه چگونگی استفاده از این منابع بزرگ و پراهمیت مالی افزایش دهند.

