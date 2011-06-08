علی صانعی در خصوص عملکرد این تیم در تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین گفت: برای تیم ما تورنمنت چین، مسابقات بدی نبود. ما به این مسابقات رفتیم، به تعدادی بازیکن جوان چون مهدی جاوید، حمید احمدی، علی کیایی و سعید تقی زاده میدان دادیم و توانایی آنها را سنجیدیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان جوان تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت چین گفت: بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمان نشان دادند که اگر به کار گرفته شوند، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت. آنها در چین خیلی خوب بازی کردند و این اعتماد را در کادر فنی به وجود آوردند که بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کنند.

سرمربی موقت تیم ملی فوتسال کشورمان از عملکرد کلی این تیم در تورنمنت چین ابراز رضایت کرد و گفت: تیم ملی فوتسال در زمان تعطیلی بازیکنان و با سه هفته تمرین در تورنمنت چین شرکت کرد. با این وجود در کل از عملکرد تیم راضی هستیم، گرچه نتایج آنطوری که می خواستیم و درنظر داشتیم رقم نخورد.

صانعی ماحصل حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت چین را از بابت میدان دادن به بازیکنان جوان مثبت ارزیابی کرد و گفت: در تورنمنت چین بازی‌های تیم ملی ایران از قوی به ضعیف طراحی شده بود. بازیکنان تیم ما که با آمادگی کمتر از دیگر تیم‌ها در مسابقات چین شرکت کرده بودند، در همان بازی اول یا نهایت دوم قوای بدنی آنها تحلیل رفت. با زمانی که ما برای آماده سازی صرف کرده بودیم، بازیکنان فقط برای یک یا دو بازی می توانستند تقسیم قوا کنند که با دو بازی سنگین برابر برزیل و رومانی انرژی تیم تحلیل رفت.

وی در ادامه افزود: برنامه دیدارهای ما خیلی سنگین بود و شاید اگر به گونه‌ای دیگر بازی می کردیم و حداقل بین دیدارهای ما یک روز استراحت بود، نتیجه‌ای بهتر از سومی در تورنمنت چین کسب می کردیم.

سرمربی موقت تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: ما در مسابقات 2006 قهرمانی آسیا به ژاپن باختیم اما در تورنمنت چین مقابل این تیم با یکسری بازیکن جوان به نتیجه تساوی رسیدیم. ما در دوره‌ای که قهرمان آسیا بودیم مقابل تیم تایلند در دیداری دوستانه تن به شکست دادیم. به عقیده من این نتایج تیم را واکسینه می کند تا در دیدارها و پیکارهای حساس پیش رو نتایج بهتری را به دست آورد.

صانعی با اشاره به اینکه تا مردادماه با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد، گفت: اگر ما را خواستند می مانیم و به کار خود با تیم ملی ادامه می دهیم در غیر اینصورت برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنیم.

تیم ملی فوتسال کشورمان در تورنمنت پنج جانبه فوتسال چین با یک پیروزی مقابل تیم میزبان، 2 تساوی برابر تیم‌های رومانی و چین و یک شکست برابر برزیل به عنوان سوم این رقابت‌ها دست یافت.