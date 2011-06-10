جهانگیر الماسی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم با ادای احترام به نقش و جایگاه زنان و بانوان محترم ایرانی ساخته میشود، در جامعهای که زنان جایگاه والایی دارند، آرامش، امنیت و معنویت بیشتر است. به دنبال سرمایهگذار دولتی و خصوصی هستم تا فیلم را شروع کنم، پروانه ساخت صادر شده و با تامین منابع مالی کار آغاز میشود.
وی ادامه داد: فیلمبرداری در جنوب کشور انجام میشود، قصه فصل دارد و دوست دارم نیمه تابستان و بعد از ماه مبارک رمضان فیلمبرداری را شروع کنیم، بخشهایی از قصه در زمان دفاع مقدس روایت میشود، بخشهایی اشاره به یادگارهای انقلاب دارد و بخشهایی به دنیای امروز میپردازد.
این بازیگر باسابقه افزود: با نام "یاسهای پنهان" برای این فیلمنامه پروانه ساخت دریافت کردهایم، اما نام "رنج و سرمستی"یا "ایثار" را جایگزین میکنم، نام "رنج و سرمستی" را بیشتر دوست دارم. نامی است متناسب با فیلم که درباره شایستگی، خرد، توانایی و ایثار زن ایرانی است.
روحالله برادری و جمال شورجه تهیهکنندگان این فیلم هستند، جهانگیر الماسی بازی در فیلمهای سینمایی "شبح کژدم"، "پشت پرده مه"، "صنوبر"، "لنگرگاه" و... را در کارنامه دارد.
