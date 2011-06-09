دستگیری ضاربان روحانی تهرانی/ تشدید برخورد با بدپوششی

ضرب و شتم روحانی فداکار توسط اراذل
به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران شب سه شنبه برای نجات یک دختر جوان از چنگال دو نفر از اراذل و اوباش از جانگذشتگی کرد و در آستانه نابینایی چشم راست خود قرار گرفت ولی با عمل جراحی چشم در بیمارستان رسول اکرم(ص) خطر تخلیه چشم او برطرف شد.
وی در تشریح این واقعه گفت: ساعت 22 شب سهشنبه در خیابان شریعتی، پایینتر از خیابان ملک به همراه 2 نفر همراه داخل خودروی خود در حال عبور بودیم که ناگهان صدای فریادهای دختر جوان را شنیدیم.
واکنش به این خبر در رسانه ها و افکار عمومی به حدی بود که مسئولان ناجا سریعا برای شناسایی و دستگیری اقدامات لازم را انجام دادند و در حال حاضر هر دو متهم این حادثه توسط پلیس دستگیر شدهاند و به زودی تحویل مقامات قضایی خواهند شد.
سردار احمدرضا رادان روز سه شنبه در نشست خبری از آغاز تشدید طرح برخورد با بدپوششی و آلودگی صوتی در کشور خبر داد و افزود: با آغاز فصل تابستان دغدغه های مسئولین، مردم و علما در موضوع بدپوششی بیشتر می شود و آنها توقع دارند نیروی انتظامی سهم خود را ادا کند.
سردار رادان از حضور تیمهای ویژه موتور سوار، راهنمایی و رانندگی و انتظامی در بزرگراهها و بلوارها خبر داد و افزود: با خودروهایی که راننده یا سرنشینان آن حجاب را رعایت نکنند برخورد کرده و خودرو به مدت یک هفته توقیف و افراد بدحجاب به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده و پس از ارشاد و مشاوره سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی به عنوان سابقه انتظامی لحاظ می شود که البته جزو سابقه سوء نیست.
وی با اشاره به اینکه افراد بدپوشش 4 برابر بیشتر از افراد با حجاب توسط اراذل و اوباش مورد مزاحمت قرار می گیرند، گفت: از 25 خرداد حتی با افرادیکه در داخل خودرو یا در کوچه و خیابان و پارکها اقدام به سگ گردی می کنند هم برخورد می شود.
رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: با روانتر شدن ترافیک پایتخت دیگر نیازی به اجرای سراسری طرح زوج و فرد نیست و این طرح فقط در مواقع اضطرار اعمال می شود.
سردار حسین رحیمی تصریح کرد: با اجرای طرح جدید زوج و فرد که 120 کیلومتر را پوشش می دهد، ترافیک تهران روان تر شده است.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در مورد خبر منتشره مبنی بر اینکه فرماندهی پلیس تهران اعلام کرده که تنها یکصد زن خیابانی در تهران هستند، گفت: من این خبر را تکذیب می کنم.
سردار احمدرضا رادان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبارزه با کارگران جنسی (روسپیگری) و همچنین زنان خیابانی در طرح امنیت اخلاقی قرار دارد گفت: جمع کردن کارگران جنسی کاری ندارد ولی مراکزی باید باشند تا آنها را تحویل بگیرند و اصلاح کرده و برای آنها کارآفرینی کنند تا آنها بهانه ای نداشته باشند.
کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی حداکثر به 15روز
سرهنگ علی زارعی، در این باره اظهارکرد: به منظور تسهیل و کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان و از بین بردن امکان جعل، در سال جاری 80 درصد معاینات پزشکی مشمولان تهران بزرگ بصورت متمرکز در بیمارستان امام سجاد(ع) صورت میگیرد.
مهلت بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی اعلام شد
به پلیس راهور ناجا در اطلاعیه ای خطاب به رانندگان اعلام کرد: بر اساس بند 65 قانون بودجه سال جاری مصوبه مجلس شورای اسلامی رانندگان انواع وسایل نقلیه شخصی و عمومی که جرائم آنها به علت پرداخت نشدن در موعد مقرر دو برابر شده است، دیرکرد جریمههای رانندگی آنان تا پایان سال 89 مشمول بخشودگی شد.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی از شهروندانی که گذرنامه آنها مفقود شده است خواست مفقودیت گذرنامه خود را به ادارات صدور گذرنامه اعلام نمایند.
ه سرهنگ محمود صادقی با اعلام این مطلب افزود: گذرنامه هایی که مفقود می شوند صاحبان آنها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت نمایند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی با اشاره به اینکه رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده شش ماه بطول می انجامد، تصریح کرد:موارد استثنایی وجود دارد که افراد برای سفرهای زیارتی، مأموریت های خارج از کشور و یا برای معالجه، می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان و یا وزارت خانه های مربوطه در صدور گذرنامه مجدد آنها مساعدت می شود.
سرهنگ صادقی در عین حال گفت: اگر در زمان رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده ،گذرنامه فرد پیدا شد، باید بلافاصله به ادارات صدور مراجعه پیدا شدن گذرنامه خود را اعلام نمایند.
وی از شهروندان تهرانی خواست برای اعلام مفقودیت گذرنامه خود به مدیریت گذرنامه به نشانی تهران فلکه اول تهران پارس، بلوار پروین مراجعه نمایند.
زن جوان با تنظیم دادخواستی به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کرد و اظهار داشت: یک دستگاه خودرو سواری پراید را به طور دربست کرایه کردم و به بانک رفتم .
در پی ادعای این خانم جوان ، تحقیقات پلیسی آغاز شد . بررسی های پلیس با توجه به نوع سرقت انجام شده و بنابر اظهارات متناقض شاکی پرونده، این فرضیه که مالباخته با سارق آشنایی قبلی داشته است را برای ماموران انتظامی به وجود آورد.
کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی با این فرضیه تحقیقات خود را ادامه دادند و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد سارق شوهر موقت مالباخته می باشد.
پلیس در ادامه پی گیری این پرونده ، متهم فراری را شناسایی و تحت تعقیب قرار داد و با انجام تحقیقات گسترده ، زمانی که این فرد در یکی از مراکز تفریحی مشهد مشغول صرف غذا بود دستگیر شد.
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