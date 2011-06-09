دستگیری ضاربان روحانی تهرانی/ تشدید برخورد با بدپوششی

ضرب و شتم روحانی فداکار توسط اراذل



به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران شب سه شنبه برای نجات یک دختر جوان از چنگال دو نفر از اراذل و اوباش از جان‌گذشتگی کرد و در آستانه نابینایی چشم راست خود قرار گرفت ولی با عمل جراحی چشم در بیمارستان رسول‌ اکرم(ص) خطر تخلیه چشم او برطرف شد.

وی در تشریح این واقعه گفت: ساعت 22 شب سه‌شنبه در خیابان شریعتی، پایین‌تر از خیابان ملک به همراه 2 نفر همراه داخل خودروی خود در حال عبور بودیم که ناگهان صدای فریادهای دختر جوان را شنیدیم.

فروزش افزود: بلافاصله پس از شنیدن این فریادها به سمت صدا حرکت و مشاهده کردیم که دو نفر از اراذل و اوباش سوار بر یک موتور برای ربایش یک دختر جوان اقدام کرده‌اند. این اراذل و اوباش قصد داشتند به زور، دختر جوان را سوار بر موتور کرده و با خود ببرند اما این دختر با فریادهای خود درخواست کمک کرده و از سوار شدن خودداری می‌کرد و دو پسر جوان نیز وی را ضرب و شتم کرده و مورد هتاکی قرار می‌دادند. با مشاهده این صحنه برای نجات دادن دختر به سمت اراذل و اوباش مهاجم یورش بردیم، اما با مقاومت این مهاجمان روبه ‎رو شده و درگیر شدیم. در هنگام درگیری، یکی از آنها که شیشه نوشابه‌ای در دست داشت، این شیشه را با زدن به بدنه موتور شکست و سپس با آن چندین ضربه به چشم راست من وارد کرد که نتیجه‌اش را مشاهده می‌کنید.



واکنش به این خبر در رسانه ها و افکار عمومی به حدی بود که مسئولان ناجا سریعا برای شناسایی و دستگیری اقدامات لازم را انجام دادند و در حال حاضر هر دو متهم این حادثه توسط پلیس دستگیر شده‌اند و به زودی تحویل مقامات قضایی خواهند شد.

تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس از 25 خرداد



سردار احمدرضا رادان روز سه شنبه در نشست خبری از آغاز تشدید طرح برخورد با بدپوششی و آلودگی صوتی در کشور خبر داد و افزود: با آغاز فصل تابستان دغدغه های مسئولین، مردم و علما در موضوع بدپوششی بیشتر می شود و آنها توقع دارند نیروی انتظامی سهم خود را ادا کند.



وی گفت: نیروی انتظامی در برخورد با این افراد کوتاه نیامده است بلکه با مشاهداتی که در سطح کشور انجام شد کمی به دلیل مناسب بودن حجاب برخوردها را کمتر کرد ولی اخیرا این مسئله پررنگ تر شده که از 25 خرداد طرح مقابله با بد پوششی در کشور تشدید می شود.



سردار رادان از حضور تیمهای ویژه موتور سوار، راهنمایی و رانندگی و انتظامی در بزرگراهها و بلوارها خبر داد و افزود: با خودروهایی که راننده یا سرنشینان آن حجاب را رعایت نکنند برخورد کرده و خودرو به مدت یک هفته توقیف و افراد بدحجاب به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده و پس از ارشاد و مشاوره سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی به عنوان سابقه انتظامی لحاظ می شود که البته جزو سابقه سوء نیست.



وی با اشاره به اینکه افراد بدپوشش 4 برابر بیشتر از افراد با حجاب توسط اراذل و اوباش مورد مزاحمت قرار می گیرند، گفت: از 25 خرداد حتی با افرادیکه در داخل خودرو یا در کوچه و خیابان و پارکها اقدام به سگ گردی می کنند هم برخورد می شود.

اجرای طرح سراسری زوج و‌ فرد در مواقع عادی منتفی است



رئیس پلیس راهور پایتخت گفت: با روانتر شدن ترافیک پایتخت دیگر نیازی به اجرای سراسری طرح زوج و فرد نیست و این طرح فقط در مواقع اضطرار اعمال می شود.



سردار حسین رحیمی تصریح کرد: با اجرای طرح جدید زوج و فرد که 120 کیلومتر را پوشش می دهد، ترافیک تهران روان تر شده است.

تکذیب خبر 100 زن خیابانی در تهران



جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در مورد خبر منتشره مبنی بر اینکه فرماندهی پلیس تهران اعلام کرده که تنها یکصد زن خیابانی در تهران هستند، گفت: من این خبر را تکذیب می کنم.



سردار احمدرضا رادان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مبارزه با کارگران جنسی (روسپیگری) و همچنین زنان خیابانی در طرح امنیت اخلاقی قرار دارد گفت: جمع کردن کارگران جنسی کاری ندارد ولی مراکزی باید باشند تا آنها را تحویل بگیرند و اصلاح کرده و برای آنها کارآفرینی کنند تا آنها بهانه ای نداشته باشند.

وی افزود: در کشور ما واقعا نباید عاجز باشیم که برای 500 نفر از این افراد کار نداشته باشیم و باید در این مورد دستگاههای مسئول وارد شده و قوه قضائیه همکاری داشته باشد.

سردار رادان در مورد مصاحبه اخیر سردار ساجدی نیا فرماندهی پلیس پایتخت در مورد حضور کمتر از 100 زن خیابانی در پایتخت گفت: من این خبر و آمار را تکذیب می کنم.



کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی حداکثر به 15روز





رئیس مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ از کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی حداکثر به 15روز خبر داد.

سرهنگ علی زارعی، در این باره اظهارکرد: به منظور تسهیل و کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان و از بین بردن امکان جعل، در سال جاری 80 درصد معاینات پزشکی مشمولان تهران بزرگ بصورت متمرکز در بیمارستان امام سجاد(ع) صورت می‌گیرد.

وی افزود: به منظور کاهش زمان رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی برگ معرفی به بیمارستان ظرف مدت 3 روز از طریق پست پیشتاز به نشانی مشمول ارسال شده و جوابیه بیمارستان نیز توسط رابطان وظیفه عمومی به مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ ارسال خواهد شد.

رئیس مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ افزود: نوبت شورای پزشکی مشمولان حداکثر ظرف مدت 3روز انجام می‌پذیرد و در صورت مثبت بودن رای شورای پزشکی پرونده‌ همان روز معرفی به صدور کارت می‌شود.



مهلت بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی اعلام شد





رانندگان و مالکین خودروها فقط تا 19 آذر 90 فرصت دارند با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس +10 برگه صورت وضعیت خودروی خود را دریافت و نسبت به پرداخت اصل جریمه اولیه اقدام نمایند.



به پلیس راهور ناجا در اطلاعیه ای خطاب به رانندگان اعلام کرد: بر اساس بند 65 قانون بودجه سال جاری مصوبه مجلس شورای اسلامی رانندگان انواع وسایل نقلیه شخصی و عمومی که جرائم آنها به علت پرداخت نشدن در موعد مقرر دو برابر شده است، دیرکرد جریمه‌های رانندگی آنان تا پایان سال 89 مشمول بخشودگی شد.

رانندگان و مالکین فقط تا نوزدهم آذرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس +10 برگه صورت وضعیت خودروی خود را دریافت و نسبت به پرداخت اصل جریمه اولیه اقدام نمایند.

مفقودی گذرنامه خود را به ادارات گذرنامه اعلام کنید



رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی از شهروندانی که گذرنامه آنها مفقود شده است خواست مفقودیت گذرنامه خود را به ادارات صدور گذرنامه اعلام نمایند.



ه سرهنگ محمود صادقی با اعلام این مطلب افزود: گذرنامه هایی که مفقود می شوند صاحبان آنها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت نمایند.



رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی با اشاره به اینکه رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده شش ماه بطول می انجامد، تصریح کرد:موارد استثنایی وجود دارد که افراد برای سفرهای زیارتی، مأموریت های خارج از کشور و یا برای معالجه، می توانند با ارائه معرفی نامه از سازمان و یا وزارت خانه های مربوطه در صدور گذرنامه مجدد آنها مساعدت می شود.



سرهنگ صادقی در عین حال گفت: اگر در زمان رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده ،گذرنامه فرد پیدا شد، باید بلافاصله به ادارات صدور مراجعه پیدا شدن گذرنامه خود را اعلام نمایند.



وی از شهروندان تهرانی خواست برای اعلام مفقودیت گذرنامه خود به مدیریت گذرنامه به نشانی تهران فلکه اول تهران پارس، بلوار پروین مراجعه نمایند.

زورگیری مرد جوان از همسر موقتش



زن جوان با تنظیم دادخواستی به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کرد و اظهار داشت: یک دستگاه خودرو سواری پراید را به طور دربست کرایه کردم و به بانک رفتم .

پس از وصول مبلغ 15 میلیون تومان وجه نقد با خودرو مذکور، قصد برگشت به منزل مسکونی ام را داشتم که راننده با توسل به زور و تهدید وجوه نقد همراهم را سرقت کرد و مرا از خودرو بیرون انداخت.



در پی ادعای این خانم جوان ، تحقیقات پلیسی آغاز شد . بررسی های پلیس با توجه به نوع سرقت انجام شده و بنابر اظهارات متناقض شاکی پرونده، این فرضیه که مالباخته با سارق آشنایی قبلی داشته است را برای ماموران انتظامی به وجود آورد.



کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی با این فرضیه تحقیقات خود را ادامه دادند و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد سارق شوهر موقت مالباخته می باشد.



پلیس در ادامه پی گیری این پرونده ، متهم فراری را شناسایی و تحت تعقیب قرار داد و با انجام تحقیقات گسترده ، زمانی که این فرد در یکی از مراکز تفریحی مشهد مشغول صرف غذا بود دستگیر شد.