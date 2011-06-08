کتاب "تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله" اثبات تسلط آیت الله فاضل بر فقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد نورموسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم رونمایی تمبر یادبود و انتشار چهار جلدی کتاب الطهاره از موسوعه 27 جلدی فقهی تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله امام خمینی (ره) ا ز تألیفات ارزشمند آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی اظهار داشت: امام خمینی (ره) نگارش کتاب تحریر الوسیله را زمانی که در ترکیه تبعید بودند آغاز کردند و آیت الله فاضل نیز شرح این کتاب را در زمانی که در یزد در تبعید به سر می بردند تالیف کردند.



وی عنوان کرد: آیت الله فاضل در خصوص نگارش این کتاب می گوید در دو سال و نیمی که در یزد در تبعید به سر می بردم به فکر اشتغال علمی بودم و تصمیم گرفتم تا شرح کتاب تحریر الوسیله امام (ره) را آغاز کنم.



مسئول امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار افزود: آیت الله فاضل در آن زمان معتقد بود که عده ای تنها می خواهند شخصیت سیاسی امام را مطرح کنند و شخصیت علمی ایشان را ناچیز جلوه دهند و ایشان تالیف این کتاب را در پاسخ به این عده آغاز کردند.



نگارش 5 جلد از شرح کتاب تحریر الوسیله در زمان تبعید



حجت الاسلام نورموسوی با بیان اینکه آیت الله فاضل 5 جلد از شرح کتاب تحریر الوسیله را در دوران تبعید به نگارش در آوردند افزود: بعد از انقلاب مسئولیت های مختلفی به آیت الله فاضل پیشنهاد شد که ایشان در دیداری به امام گفتند اگر بنده وارد مسائل اجرایی کشور شوم از ادامه تالیف این کتاب بازخواهم ماند که امام نیز فرمودند حوزه قم به شخصیت علمی همچون شما نیازمند است و شما بهتر است در قم بمانید و نگارش کتاب را به اتمام رسانید.



حجت الاسلام نورموسوی با بیان اینکه این کتاب به سبک فقه جواهری است افزود: این کتاب دارای نوآوری های خاصی است که هم مورد توجه علمای جهان استلام و همو مورد استقبال مراجع معظم تقلید شده است و مراجع در بیان درس خارج خود از این کتاب استفاده می کنند.



تدریس تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله دردانشگاههای خارج



وی با بیان اینکه این کتاب به عنوان مرجع و منبع اساتید و دانشجویان دانشگاه های شریعت در کشورهای اسلامی شناخته شده است افزود: این کتاب در برخی از کشورهای اسلامی نظیر عمان و قطر جزو واحدهای درسی دانشگاهی محسوب می‌شود .



مسئول امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به اینکه کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله امام خمینی (ره) تسلط آیت الله فاضل لنکرانی در فقه را به اثبات می رساند افزود: آیت الله فاضل جامعیت کافی نسبت به کتب فقهای قم و نجف داشت.



نورموسوی عنوان کرد: آیت الله فاضل در دوران عمر پر برکت خود 27 جلد از این کتاب را به اتمام رساند و در اواخر عمر خود به فرزندش آیت الله جواد فاضل لنکرانی وصیت کرد تا نگارش این کتاب را به اتمام برساند که در حال حاضر 5 جلد باقی مانده از این کتاب توسط فرزند ایشان در حال تالیف است.



وی عنوان کرد: این کتاب به زبان فارسی و عربی در ایران و لبنان به چاپ رسیده است و هدف آیت الله فاضل از نگارش این کتاب نیز دفاع از جایگاه فقهی امام خمینی (ره)بود که با وجود اینکه کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) دو جلد بیشتر نبود اما 27 جلد بر آن شرح نوشته شد.



106 اثر از آیت الله فاضل به چاب رسید



مسئول روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار ابراز داشت: تاکنون 106 اثر در 44 عنوان از آیت الله فاضل لنکرانی به چاب رسیده است که در مجموع در موسوعه امام فاضل گردآوری خواهد شد.



نورموسوی همچنین گفت: از سری کتابهای آیت الله فاضل کتابهایی از مباحث ایشان است که تا متون 7 جلد از آن پیاده سازی شده است که از این 7 جلد سه جلد مربوط به تفسیر نهج البلاغه است.