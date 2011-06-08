المپیاد ورزشی برای استعدادیابی ورزشی در قرچک

محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان این اداره، مدیران سالنها و برخی مربیان ورزشی برگزار شد، چگونگی برپایی المپیاد برای پوشش طرح اوقات فراغت تابستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: استعدادیابی و ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و شناخت باشگاهها و هیئتهای فعال از مهمترین اهداف این المپیاد در نظر گرفته شد.

این مسئول تأکید کرد: همچنین در این نشست مقرر شد که این المپیاد به صورت تیمی در رده سنی نونهالان و نوجوانان و در سنین 12 تا 15 سال برگزار شود.

وی افزود: مسابقات این المپیاد در رشته های ایروبیک، ژیمناستیک، تکواندو، فوتسال، کشتی، والیبال، ورزشهای رزمی، بسکتبال، ورزشهای همگانی و دو میدانی، پایه ریزی شده است.