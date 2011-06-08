حال دیکتاتور وخیم شد / تلاش پشت پرده مثلث خطرناک علیه انقلاب مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، یکی از مسئولان یمنی گفت : حال عبدالله صالح بسیار وخیم است و وی دچار سوختگی شدیدی شده است.

خبر دیگر اینکه هزاران تظاهرات کننده یمنی با تجمع در برابر محل اقامت "عبد ربه منصور هادی" معاون رئیس جمهوری یمن خواستار تشکیل دولت انتقالی شدند.

تظاهرات کنندگان شعار می دادند : مردم خواهان تشکیل دولت انتقالی هستند، ما تا زمان تشکیل دولت انتقالی به تحصن ها ادامه می دهیم . آنها همچنین پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود خون شهدا به بار نشسته است، انقلاب یمن آمریکایی و عربی نیست.

خبر دیگر اینکه درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی یمن و گروههای مسلح در استان" لحج" رخ داد.افراد مسلح راه اصلی به سوی عدن را بسته اند و پاسگاه پلیس در لحج را به محاصره درآوردند.در اثر این درگیری ها تعداد زیادی زخمی شدند.

در "زنگبار" بزرگترین شهر استان "ابین" درجنوب یمن درگیری ها میان نیروهای دولتی با گروههای مسلح ادامه یافت. این شهر هم اکنون خالی از سکنه است و افراد مسلح در برخی ساختمانها مستقرند.افراد مسلح حمله نیروهای دولتی را دفع کرده اند.این افراد به فنون جنگ چریکی آگاه هستند.

همچنین "منصور هادی" معاون رئیس جمهوری یمن تلفنی با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس گفتگو کرد. کامرون گفت : انگلیس به همراه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای کمک به یمن تلاش می کنند.

خبر دیگر اینکه یک منبع دیپلماتیک در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در صنعا از تحرکات آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ریاض و صنعا برای انتقال قدرت به منصور هادی معاون عبدالله صالح در نزدیکترین زمان ممکن خبر داد.

این منبع تاکید کرد: تلاشهای گسترده ای برای قانع کردن عبدالله صالح برای امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس و انتقال کامل قدرت به منصور الهادی وجود دارد.