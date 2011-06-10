لباسهای عجیب و غریب دیکتاتور لیبی / عکس عمر مختار بر سینه قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، بر این اساس برخی معتقدند حالت مزاجی متغیر و بسیار نوسان دار سرهنگ قذافی در حکمرانی چهار دهه گذشته بر لیبی مسائلی را در راس حاکمیت این کشور ایجاد کرده که شاید در هیچ کشور دیگری از جهان قابل مشاهده نباشد.

از جمله این مسائل عجیب و غریب که در سالهای طولانی حکومت قذافی مشاهده شد لباسهای وی بود که گفته می شود رقابت پرفشاری را میان شرکتهای طراحی و تولید لباس داخلی و خارجی ایجاد کرده بود.

تصاویر زیر برخی از پوششهای ویژه قذافی در دیدار با مقامات مختلف جهان را نشان می دهد. برخی البته معتقدند روحیه شوخ طبعانه و طنز قذافی که این روزها چهره جنایتکارانه خودش را بروز داده است در انتخاب این نوع لباسهای بی تاثیر نبوده است.





در این تصویر چهره ای متفاوت از قذافی دیده می شود که لباسهای سبک غربی به تن کرده و البته نقشه قاره آفریقا را نیز روی لباس فراموش نکرده است.

تصویری از دوران جوانی سرهنگ قذافی که چهره ای کاملا متفاوت با این روزهای خود دارد.

قذافی در سفری آفریقایی که نشانهای نظامی و نقشه قاره آفریقا را به لباس عربی خود چسبانده است.

قذافی در کنار "سلیویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا و همپیمان قدیمی اش دیده می شود که البته این روزها به قذافی پشت کرده و انتظار سقوطش را می کشد. در این تصویر عکس "عمر مختار" نیز بر سینه قذافی خودنمایی می کند. کمی عقب تر محافظ زن قذافی نیز لباسی جالب توجه به تن کرده است.

قذافی در دیدار با اوباما لباسی را به تن کرد که بیشتر مشابه لباس زنان در میهمانیهای خانوادگی بود. این مسئله موجبات شگفتی اوباما و تلاش وی برای لمس جنس لباس قذافی را در بر داشته است.

قذافی در نمایی پیروزمندانه با یک لباس عجیب دیگر دیده می شود .





دیکتاتورهای پیر در شرم الشیخ که یکی از آنها سرنگون شده و دیگری هم در مسیر سقوط قرار دارد. مبارک و قذافی شاید هرگز فکر نمی کردند روز دوران خوشی آنها به پایان رسیده و این وضعیت دچار شوند. در پیراهن عجیب قذافی در این سفر نقشه قاره آفریقا و تصاویری از شخصیتهای بزرگ این کشور نقش بسته است.

دیکتاتور در دوران جوانی در لباس نظامی ساده دیده می شود. قذافی در 27 سالگی (سال 1969) با رهبری یک کودتای نظامی به حکومت "محمد اردیس سنوسی" پادشاه وقت لیبی پایان داد و حاکمیت این کشور نفت خیز را در اختیار گرفت.

قذافی در عکس سمت راست در نشست سازمان ملل متحد حضور دارد و سخنرانی بسیار مفصلی انجام داد که از حوصله حاضران خارج بود. اما عکس سمت چپ به دیدار وی از روسیه مرتبط است که لبای گرم بر تن کرده است.

باز هم یکی دیگر از لباسهای عجیب قذافی در دیدار با مقامات خارجی که بیشتر به پارچه پرده شباهت دارد.

قذافی و یک ژست نظامی دیدنی که در مراسمی مرتبط با نیروهای مسلح لیبی در طرابلس گرفته شده است.

یک لباس دیگر از قذافی منقش به نقشه آفریقا که در چادر معروف وی گرفته شده است. خودخواهی و غرور کاملا در چهره دیکتاتور هویداست.

و در نهایت قذافی در یک سفر اروپایی دیده می شود که کلاه بر سر گذاشته و ژستی کاملا طبیعی گرفته است.