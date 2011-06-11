دلبسته بازی پرستویی هستم/ به یاد شهدا در "سیزده 59" بازی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید مشایخی این روزها فیلم "جرم" ساخته مسعود کیمیایی را روی پرده سینماها دارد. این بازیگر سینما و تئاتر ایران در کارنامه کاری خود بازی در فیلم های "یک بوس کوچولو"، "کاغذ بی‌خط"، "شمعی در باد"، "سرب "، "طلسم"، "پدربزرگ" و ... را دارد. در این گفتگو درباره همکاری وی پس از سال‌ها با کیمیایی، بازی در فیلم "سیزده 59" و علاقه وی به حضور دوباره در صحنه تئاتر صحبت شده است.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: شما سال‌ها پیش در فیلم "سرب" با مسعود کیمیایی همکاری داشتید. چطور دوباره نقشی کوتاه اما تاثیرگذار در روند قصه "جرم" را انتخاب کردید؟

- جمشید مشایخی: دوستی و رفاقت هنوز برای ما خیلی معنا دارد، من در دو فیلم کیمیایی قبل از "جرم" با وی همکاری داشتم. به نوعی احساس می‌کنم به کیمیایی مدیون هستم. البته همیشه علاقمندم با فیلمسازانی پیشکسوت چون بهمن فرمان آرا و ناصر تقوایی همکاری کنم و خوشبختانه این اتفاق خوب طی سال‌های گذشته نصیب من شد.

من با مسعود کیمیایی رفاقتی قدیمی دارم و او را دوست خود می‌دانم. کمتر کارگردانی مانند این افرادی که نام بردم در سینمای ایران پیدا می‌شود. افتخار می‌کنم با مسعود کیمیایی در "جرم" در نقشی کوتاه اما تاثیرگذار در روند قصه بازی کردم.

*دلیل اصلی حضور شما در فیلم "جرم" به رفاقتتان با کیمیایی برمی‌گردد یا فیلمنامه؟

- به هر حال کیمیایی را از سال‌ها قبل می‌شناختم و می‌دانستم اگر نقشی را به من پیشنهاد دهد قطعا در خور شان من است و می‌توانم در آن به ایفای نقش بپردازم. مطمئناً قبل از خواندن فیلمنامه از این موضوع مطلع بودم. البته بعد از خواندن فیلمنامه از آن بسیار لذت بردم و متن را دوست داشتم.

کاراکتری که در "جرم" بازی کردم عرق ملی به وطن دارد و عاشق ایران است. من این نقش را با احساسی که خود به وطن دارم بازی کردم. ایران برای من یادآور بزرگانی چون کوروش کبیر، فردوسی، حافظ و ... است. من می‌توانستم در شرایطی از ایران بروم اما علاقه‌ام به وطن این اجازه را به من نداد، احساس کردم باید ایران بمانم و همین جا به کارم ادامه دهم.

*در کنار حضور در آثار پیشکسوتان سینمای ایران در فیلم‌هایی از کارگردانان جوان هم بازی می‌کنید. سال گذشته با فیلم "سیزده 59" ساخته سامان سالور در جشنواره فجر حضور داشتید. چطور این نقش را پذیرفتید؟



- من عاشق بازی و شخصیت پرویز پرستویی هستم. هنر بازیگری او برای همه عیان است. وی فردی بسیار خوش اخلاق و یک هنرمند راستین سینمای ایران است. ایشان در این فیلم در کنار بازیگری کار بازیگردانی نیز برعهده داشتند. به همین دلیل اطمینان داشتم و این حضور را پذیرفتم. البته از کار کردن با تمام عواملی که در این گروه همکاری کردند لذت بردم به نوعی همه ما برای این فیلم با عشق کار کردیم.

در کنار حضور پرویز پرستویی، قصه "سیزده 59" نیز برایم اهمیت داشت. جوان‌های زیادی برای دفاع از میهن به شهادت رسیدند و نمی‌توان آن‌ها را فراموش کرد. وقتی فیلمنامه را خواندم از داستان آن بسیار لذت بردم. سامان سالور کارگردانی مودب و معقول است و به کار خود احاطه دارد.

*آیا علاقه دارید دوباره روی صحنه تئاتر حاضر شوید؟



- من کارم را از تئاتر شروع کردم. پیش از این قرار بود با هادی مرزبان در نمایش "دکتر نون" در نقش اصلی بازی کنم که شرایط اجرای آن مهیا نشد با اینکه شاید برای سن و سال من بازی در تئاتر سخت باشد اما هنوز به آن علاقمندم و آن را هنری واقعی می‌دانم.

*آیا فعالیت جدیدی در سینما و تلویزیون بازی کردید؟



- چند پیشنهاد داشتم که قبول نکردم. یک کار تلویزیونی هم آماده پخش دارم.

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گفتگو: بیتا موسوی