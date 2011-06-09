مالزی سومین کشور مسلط به زبان انگلیسی در جنوب شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این سیستم سنجش سطح زبان انگلیسی که متعلق به وب سایت کاریابی شرکت بین المللی جاب استریت می باشد، مردم سنگاپور را در مقاطع مدیریتی و همچنین مقاطع غیر اجرایی در رتبه اول و فیلیپین را در همه مقاطع بجز مقطع مدیریت ارشد در رتبه دوم اعلام کرد.

بر اساس این گزارش تایلند و اندونزی پس از مالزی به ترتیب در رده های چهارم و پنجم قرار گرفته اند.

ازچهل سوال مورد ارزیابی گرفته شده دراین سیستم سنجش سنگاپوری ها بطور میانگین با 30 جواب صحیح در رتبه اول فیلیپینی ها با 28 و مالزیایی ها با 27 جواب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد از میان متقاضیان کار مورد ارزیابی قرار گرفته روزنامه نگاران در رتبه اول و پس از آن پزشکان و مدیران ارشد دارای دانش انگلیسی بهتری بوده اند و در رتبه بندی آخر نیز مهندسان صنعتی کارمندان دفتری و کارگران معمولی قرار گرفتند.