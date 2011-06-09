به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی شامگاه چهارشنبه در سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی در مجمع عالی حکمت اسلامی قم خطاب به استادان علوم عقلی اضافه کرد: اگر واقعا در فلسفه کار می‌کنید باید فعالیت فیلسوفانه داشته باشید و جلوی فلسفه‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب را گرفتن کار شماست و نباید منتظر ناجا و بسیج و سپاه باشید.



حکما و عرفا مرزداران توحید هستند



وی اظهار داشت: حکما اولین کسانی بودند که با فرقه‌ها و عرفان‌های نوظهور در عالم اسلام مقابله می‌کردند زیرا حکما و عرفا مرزداران توحید هستند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه فلاسفه اسلامی باید حکمت تدریس کنند و آمد و رفت‌هایشان هم حکیمانه باشد ادامه داد: حکیمانه درس بدهید زیرا حرفهای سبک و کم مغز با فلسفه سازگار نیست؛ می‌گویند ۱۰۰ نفر در حوزه فلسفه درس می‌دهند که اگر هر کدام ده شاگرد تربیت کنند هزار نفر می‌شود که می‌تواند حوزه را متحول کند.



مسئولیت حکما برای حفظ توحید



این مفسر قرآن با بیان اینکه حکمای اسلامی در طول تاریخ اسلام همانند فارابی و... موجب حفظ توحید شدند تاکیدکرد: امروز اگر آسیبی به توحید واصول دین برسد شما مسئول هستید البته ایران همیشه محفوظ بوده است و انشاء الله محفوظ هم خواهد بود.



وی ادامه داد: حکما باید مجتهدانه حکمت را از قرآن و اهل بیت (ع) بگیرند و اگر وارد صحنه شهود شدند جمع سالمی میان شهود و برهان و عقل و فلب ایجاد کنند تا مشهوداتشان برهانی شود.



آیت الله جوادی آملی افزود: باید به طلاب نیز این موضوع به صورت برهانی آموزش داده شود زیرا اگر طلبه‌ای به شهود رسید اما نتوانست آن را برهانی کند دل زده خواهد شد.



وی با بیان اینکه حکمت اسلامی وقتی شکوفا می‌شود که از منابع اسلامی بهره ببرد یادآور شد: فقه اسلامی به این دلیل شکوفا شد که توانست پیش و بیش از سایر علوم از این منابع غنی استفاده کند.



عرفان باید سامان یابد



آیت الله جوادی آملی بیان کرد:‌‌ همان طور که فقه با اصول و فلسفه با منطق بی‌سامانیش را برطرف کرد باید عرفان نیز سامان بپذیرد.



وی با بیان اینکه سه جنگ اصغر، اکبر و اوسط داریم اظهارداشت: جنگ اصغر‌‌ همان است که سال‌ها به این کشور تحمیل شد اما جنگ اوسط که برخی آن را با جنگ اکبر اشتباه گرفته‌اند جنگ اخلاقی است و انسان می‌خواهد میان شهوت و غضب و عدل و ظلم و... خوبی‌ها را انتخاب کند و خوب باشد.



جنگ اکبر؛ جنگ میان عقل و قلب



وی با اشاره به ویژگیهای جنگ اکبر اظهارداشت: جنگ اکبر این است که عقل می‌گوید می‌خواهم بفهمم و قلب می‌گوید می‌خواهم ببینم و تعارف باید وارد میدان جهاد اکبر و نه اوسط شود زیرا وقتی چیزی برایش مشهود شد در حالت عادی باید برای آن برهانی داشته باشد.



وی با بیان اینکه هنر عارف این است که بتواند میان عقل و شهود جمع سالمی ایجاد کند تاکیدکرد: در صحنه جهاد اکبر سه حالت پیروزی، شهادت و تسلیم وجود دارد که غالبا شهادت نصیب انسان می‌شود.