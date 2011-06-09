ادارات بابل 400 میلیارد ریال به شهرداری بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عسگری صبح پنجشنبه در جلسه اصلی شورای شهر بابل بیان داشت: باتوجه به مشکلات مالی شهرداری ها، دستگاههای اجرایی در پرداخت بدهی و معوقه های خویش به شهرداری بابل اقدام کندو از فرمانداربابل نیز انتظارداریم تا دراین ارتباط تذکرات لازم را به ادارات بدهکار بدهند.

وی افزود: در این شهر، شهرداری خیلی مظلوم واقع شده و به رغم همکاری خوب شهرداری با ادارات و دستگاههای حفار درمقابل اجرای پروژه های مهم وبزرگ، تعامل برخی دستگاههای دیگر با شهرداری بسیار ناچیز است.

سرپرست شهرداری بابل بیان داشت: پروژه های بزرگی را با موفقیت به سرانجام رسانده ایم و اکنون هم برنامه های عمرانی برای شهرداری تعریف شده که انتظارداریم با همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها و پرداخت بموقع معوقات خویش، شهرداری بتواند پروژه ها را به موقع به سرانجام برساند.

در این نشست علی کریمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، افشارمقدم فرماندار بابل، حسن فلاح رئیس و سایراعضای شورای اسلامی شهر بابل نیز حضور داشتند.