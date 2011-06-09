تسریع اصلاح جاده دسترسی به شهرک گلمان ارومیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر در شهرک گلمان ارومیه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دستور اصلاح هرچه سریع تر جاده دسترسی به شهرک گلمانخانه ارومیه در جریان این بازدید صادر شد، افزود: هم اکنون مشکل اصلی اجرای طرح مسکن مهر عدم توانایی متقاضیان در واریز آورده های شخصی برای اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه مسائل مربوط به ساخت و برق و آب طرحهای مسکن مهر در مقابل آورده کم اعضای تعاونی های مسکن مهر مشکل چندانی محسوب نمی شوند، اظهار داشت: ع صر امروز در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی مسائل مربوط به بیمه و مالیات طرح های مسکن مهر استان نیز بررسی می شود .

وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری در ادامه سخنان خود خو استار پرداخت وام برای مسکن مهر برای طرح هایی که عملیات آنها تا مرحله سقف پیش رفته، شد .

در آذربایجان غربی 26 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در دست اجراست که هشت هزار واحد آن تا پایان شهریور ماه امسال واگذار می شود .

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری و حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در راس هیئتی صبح پنجشنبه برای بازدید از چند طرح عمرانی استان آذربایجان غربی با استقبال استاندار و مسئولان استانی وارد فرودگاه ارومیه شدند .