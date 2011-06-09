اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان برای 15 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نریمانی صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولین بخش کشاورزی استان اصفهان در خصوص اشتغال در سال 1390 در بخش کشاورزی افزود: در سال جاری بحث اشتغال به صورت ماهیانه رصد می‌شود که بر اساس برنامه اعلام شده، 15 هزار نفر اعلام شده که تا پایان سال به وقوع خواهد پیوست.

وی همچنین اظهار داشت: کمیته دائم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی در راستای انجام اقدامات جدی برای افزایش بهره‌وری در فرآیندهای تولیدات بخش کشاورزی به صورت علمی با مسئولیت رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی تشکیل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، تقویت سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته، توسعه باغات و فرآوری محصولات کشاورزی و افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: سرمایه صندوق در حال حاضر 15 میلیارد تومان است و با توجه به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان اولین صندوق در سطح کشور محسوب می‌شود که از سال 1382 شروع به فعالیت کرده، توانسته طی این چند سال به عنوان برترین مجموعه در سطح کشور از نظر کمی و کیفی معرفی شود.

فاطمی افزود: سرمایه‌گذاری در این صندوق شامل 51 درصد سرمایه‌های غیر غیردولتی و 49 درصد منابع دولتی است و صندوق در حال حاضر 225 عضو دارد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 48 میلیارد ریال یارانه بخش کشاورزی برای توسعه شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای سطح استان در اختیار صندوق قرار گرفت و به عنوان حق عضویت این شرکت‌ها در اختیار این صندوق برای ارایه خدمات به اعضا است.