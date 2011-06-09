به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدخواستی صبح پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، افزود: کمتر از هشت ماه از فعالیت من در این مجموعه می‌گذرد اما معتقدم شهرک‌های صنعتی و صنایع مستقر در آنها از نظر تامین بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز مظلوم واقع شده‌اند.

وی با اشاره به توان بالای حوزه اجرایی و فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: برای افزایش کیفیت خدمات از سال جاری استان اصفهان به هشت منطقه تقسیم شده که هر یک تعداد مشخصی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال را دربر می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان شهرک صنعتی شمال اصفهان را بزرگترین شهرک صنعتی استان دانست و تصریح کرد: با توجه به بحث منطقه‌بندی، بنا داریم به شهرک‌های همجوار سرویس دهیم تا از رفت و آمدهای غیرضروری به مرکز استان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه دولت در سال 1371 طرح ایجاد این شهرک صنعتی را تصویب کرد، ادامه داد: با این حال عملیات اجرایی آن از سال 86 آغاز شد و تاکنون از مساحت هزار و 280 هکتاری شهرک، حدود 323 هکتار در فاز عملیاتی هستند.

یزدخواستی تعداد کل قراردادهای منعقد شده برای فعالیت در این شهرک را 260 فقره برشمرد و اضافه کرد: بر اساس میانگین‌های کشوری که برای تاسیس هر واحد تولیدی حدود چهار هزار متر مربع زمین لازم است، شهرک صنعتی بزرگ اصفهان ظرفیت استقرار دو هزار و 240 واحد صنعتی و ایجاد اشتغال برای 40 هزار و 320 نفر را دارد.

وی بیان داشت: تاکنون تلاش‌های زیادی در جهت فراهم کردن زیرساخت‌های شهرک صنعتی بزرگ انجام شده اما به رغم تلاش‌های انجام شده ضرورت دارد که با توجه به واحدهایی که در دست ساخت بوده و در آینده به بهره‌برداری می‌رسد، درخصوص تأمین آب به میزان 100 لیتر بر ثانیه و در زمینه برق به مقدار 30 مگاوات اقدام لازم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان تامین 70 هزار متر مکعب در ساعت گاز و رفع مشکلات و نواقص تلفن‌های ماهواره‌ای واگذار شده در این شهرک را از دیگر نیازهای اصلی بزرگترین شهرک صنعتی استان اصفهان دانست و گفت: از ابتدای احداث تا سال گذشته، 14 میلیارد تومان برای احداث این ناحیه صنعتی هزینه شده و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال 90 این رقم به 19 میلیارد تومان برسد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای راکد اضافه کرد: با برنامه‌ای که در سال 1390 تهیه کرده‌ایم، بنا داریم افرادی را که از این شرکت در شهرک صنعتی بزرگ زمین گرفته و اقدام به ساخت و ساز نکرده‌اند در چارچوب مقررات خلع ید و زمین‌ها به افراد جدید واگذار شود.

یزدخواستی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی افزود: خوشبختانه در سال جاری در قانون بودجه پیش بینی شده حداقل سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی – دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن هزینه شود و استان‌ها موظف شده‌اند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.