برنامه های آماده سازی تیم فولاد/ اعزام به اردوی خارجی

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجید جلالی برنامه های آماده سازی این تیم برای شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، فولادی ها دهم تیرماه ابتدا اردویی یک هفته ای را در مشهد مقدس برگزار می کنند و پس از چند روز تمرین در اهواز، اردوی دیگری را نیز در خارج از کشور برپا می کنند.

وی افزود: اردوی خارجی فولادیها از روز بیست و یکم تیرماه شروع شده و تا روز بیست و هشتم ادامه خواهد داشت همچنین برگزاری سه دیدار تدارکاتی با حریفان داخلی یا خارجی نیز در این اردو پیش بینی شده است.



ابن قاسم با اشاره به اینکه محل برگزاری اردوی خارجی فولاد هنوز به صورت قطعی تعیین نشده است، عنوان کرد: تیم فولاد خوزستان در بازگشت از سفر خارجی خود، اقامتی سه روزه در تهران خواهد داشت و یک بازی تدارکاتی نیز در این شهر انجام می دهد.



سرپرست فولاد خوزستان تصریح کرد: فولادی ها سپس به اهواز مراجعت می کنند تا تمرینات خود تا پیش از شروع مسابقات لیگ برتر را در این شهر ادامه دهند.



نخستین بازی فولاد در فصل آینده لیگ برتر باشگاه های کشور روز سه شنبه یازدهم مرداد برگزار خواهد شد.