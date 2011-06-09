9 میلیارد ریال یارانه علوفه به دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اصغری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی ها و کمبود علوفه باید ظرفیت دام ها براساس تعادل دام و مرتع حفظ شود.

وی اضافه کرد: به دلیل خشکسالی ها و کمبود علوفه برای دام ها کاشت علوفه های خشک از جمله سورگوم و ذرت در دستور کار قرار گرفته که کمبود علوفه را جبران می کند.

اصغری حمله آفت سن به مزارع را از جمله مشکلات جدی استان در چند سال اخیر عنوان کرد و بیان داشت: این آفت باعث کاهش پروتئین در دانه گندم و به دنبال آن کاهش کیفیت نان می شود.

وی کاهش و از بین رفتن مراتع و خشکالی ها را از جمله دلایل افزایش آفت سن گندم در مزارع استان برشمرد و تصریح کرد: در سال های گذشته دو شهرستان نهبندان و بیرجند بیشترین درگیری را با این آفت داشتند، که امسال قاین و سربیشه نیز با این مشکل مواجه شده اند.

اصغری همچنین از مبارزه با آفت سن در دو هزار و 140 هکتار از مزارع زیر کشت گندم و جو در سال جاری خبر داد و گفت: در ابتدای سال 815 هکتار و پس از تخمگذاری هزار و 320 هکتار مبارزه با این آفت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این عملیات تا زمان برداشت محصول ادامه دارد، تاکید کرد: در شرایط کنونی برداشت سریع گندم از جمله راهکارهای مقابله به این آفت بوده و به همه کشاورزان توصیه می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه زمان ورود آفت سن به مزارع گندم و جو را بنابر درجه حرارت منطقه، معمولا در بهمن و اسفند اعلام کرد.

اصغری یادآور شد: سمپاشی بی ‌رویه در مراتع و مزارع، زیر کشت بردن مراتع و دامنه‌ ها، کشت های دیم کم بازده و فاقد ارزش اقتصادی و استفاده بی‌ رویه از سموم و کودهای شیمیایی سبب طغیان این آفت می شود.