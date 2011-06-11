محمدتقی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات طراحی و مکان یابی مسیر خط پست ۶۳ کیلو وات با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در این بخش احداث میشود.
وی ادامه داد: بیان کرد: طراحی این پست تا سال ۹۱ به اتمام میرسد و و با آغاز عملیات اجرایی، در سال ۹۲ این پست به بهره برداری خواهد رسید.
وی هدف از احداث این پست را رفع ضعف ولتاژ برق و کاهش قطعی برق در بخش کهک عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این پست و با توجه به اینکه این بخش یکی از بخشهای توریستی و گردشگری است مشکلاتی که برای برق در این منطقه وجود دارد مرتفع میشود.
نادری در ادامه اظهار داشت: ۴ خط خروجی برای این پست در نظر گرفته شده است که قطب صنعتی سیرو، و روستاهای ابرجس، بیدهند، فردو و وشنوه به راحتی تامین برق میشوند.
وی هدف از احداث این پست را رفع ضعف ولتاژ برق و کاهش قطعی برق در بخش کهک عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این پست و با توجه به اینکه این بخش یکی از بخشهای توریستی و گردشگری است مشکلاتی که برای برق در این منطقه وجود دارد مرتفع میشود.
نادری در ادامه اظهار داشت: ۴ خط خروجی برای این پست در نظر گرفته شده است که قطب صنعتی سیرو، و روستاهای ابرجس، بیدهند، فردو و وشنوه به راحتی تامین برق میشوند.
نظر شما