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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

با 25 میلیارد تومان اعتبار/

پست ۶۳ کیلو واتی برق در کهک قم احداث می‌شود

پست ۶۳ کیلو واتی برق در کهک قم احداث می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برق شرق استان قم از احداث پست ۶۳ کیلو ولت در بخش کهک قم خبرداد.

محمدتقی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات طراحی و مکان یابی مسیر خط پست ۶۳ کیلو وات با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در این بخش احداث می‌شود.

وی ادامه داد: بیان کرد: طراحی این پست تا سال ۹۱ به اتمام می‌رسد و و با آغاز عملیات اجرایی، در سال ۹۲ این پست به بهره برداری خواهد رسید.

وی هدف از احداث این پست را رفع ضعف ولتاژ برق و کاهش قطعی برق در بخش کهک عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری از این پست و با توجه به اینکه این بخش یکی از بخش‌های توریستی و گردشگری است مشکلاتی که برای برق در این منطقه وجود دارد مرتفع می‌شود.

نادری در ادامه اظهار داشت: ۴ خط خروجی برای این پست در نظر گرفته شده است که قطب صنعتی سیرو، و روستاهای ابرجس، بیدهند، فردو و وشنوه به راحتی تامین برق می‌شوند.
کد مطلب 1331191

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