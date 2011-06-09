آمریکا جنگ پنهانی خود را در یمن تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویویک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی می نویسد: ایالات متحده با این تدابیر بر آن است تا از خلاء تدریجی قدرت در یمن که در حال شدت گرفتن است، استفاده کرده و به شبه نظامیان مظنون حمله کند.

این روزنامه به نقل از شاهدان عینی در ادامه می نویسد: روز جمعه، جت های آمریکایی "ابوعلی الحریصی" یکی از فرماندهان سطح میانی القاعده را کشته و چند نفر دیگر از مظنونان را در حمله به جنوب یمن زخمی کردند که در این حملات به گفته شاهدان چهار غیر نظامی نیز کشته شدند.

این روزنامه با اشاره به حمله نافرجام چندی پیش آمریکا به "انور الاولکی" یکی دیگر از ستیزه جویان آمریکایی- یمنی نوشت : عملیاتهای اخیر پس از توقفی تقریباً یک ساله از سوی آمریکا انجام می شود و این توقف به دلیل اطلاعات ضعیف آمریکا بوده که این امر سبب می شد تا در ماموریتها غیر نظامیان کشته شوند.

مقامهای آمریکایی در واشنگتن به این روزنامه گفته اند که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و عربستان با استفاده از ماموران و استراق سمع الکترونیکی اطلاعات بیشتری را درباره مکانهای احتمالی شبه نظامیان دریافت کرده اند، اما همین مقامها گفتند که بروز یک درگیری گسترده در یمن یک خطر جدی ایجاد کرده و آن اینکه ممکن است جناحی، اطلاعاتی را به آمریکا بدهد که این اطلاعات موجب حمله هوایی علیه گروه رقیب بشود.

یک مقام ارشد پنتاگون که نامی از وی برده نشده روز چهارشنبه گفت : استفاده از زور علیه شبه نظامیان در یمن پیچیده تر شده زیرا که عملیاتهای القاعده با دیگر شورشیان و نیروهای ضد دولتی در هم آمیخته شده و برای آمریکا اقدام به حمله بدون تشخیص طرفها سخت تر شده است.