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۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

سیستمهای کنترل فشار در شبکه آبرسانی بندرعباس نصب شد

سیستمهای کنترل فشار در شبکه آبرسانی بندرعباس نصب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آب و فاضلاب هرمزگان گفت: سیستمهای کنترل فشار در شبکه آبرسانی بندرعباس نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه باغستانی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح بالانسینگ و مدیریت فشار شبکه آبرسانی شهر بندرعباس و به منظور مانیتورینگ و متعادل سازی فشار در شبکه آب این شهر، تعداد 26 دستگاه فشار سنج دیتالاگردار، 12 دستگاه فشارسنج جی.اس.ام دار و یک دستگاه شیر کنترل دبی در نقاط مختلف شبکه نصب شده است.

باغستانی افزود: هدف از اجرای این طرح توزیع متعادل فشار در شبکه، کاهش هدر رفت آب و کاهش اتفاقات است.

وی خاطرنشان کرد: با توزیع متناسب فشار در شبکه، مناطقی که افت فشار دارند از فشار مناسبتری برخوردار خواهند شد که در نهایت با اجرایی شدن تمام پروژه های طرح مدیریت فشار، آبرسانی بهتری برای شهروندان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1331248

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