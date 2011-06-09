  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

در گرگان/

140 ورزشکار در مسابقات فوتسال شیلات ایران شرکت دارند

140 ورزشکار در مسابقات فوتسال شیلات ایران شرکت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: 140 ورزشکار در پنجمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی کشور سازمان شیلات ایران در گلستان شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در قالب 12 تیم منتخب کارکنان شیلات سراسر کشور به صورت دوره ای و حذفی در گرگان در حال برگزاری است.

علی اکبر پاسندی مدیر کل شیلات گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع ورزشکاران این مسابقات گفت: هدف اصلی از برگزاری مسابقات ورزشی ایجاد روحیه پهلوانی ، ورزشکاری و شور ونشاط در بین کارکنان است. 

آذره گر  مدیر کل توسعه منابع انسانی شیلات ایران از تمام تیم های شرکت کننده تشکر و قدر دانی کرد و مقام شامخ شهیدان را ستود.
 
پاشا مدیر کل تربیت بدنی استان گلستان نیز در مورد ورزش و تعالی روح ورزشکاران سخنانی را ایراد کرد.
 
در اولین مسابقه این دوره مربوط به دو تیم شیلات گلستان و هرمزگان بود که تیم هرمزگان با نتیجه 0-2 بازی را به تیم حریف واگذار کرد.
کد مطلب 1331253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها