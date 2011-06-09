140 ورزشکار در مسابقات فوتسال شیلات ایران شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در قالب 12 تیم منتخب کارکنان شیلات سراسر کشور به صورت دوره ای و حذفی در گرگان در حال برگزاری است.

علی اکبر پاسندی مدیر کل شیلات گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع ورزشکاران این مسابقات گفت: هدف اصلی از برگزاری مسابقات ورزشی ایجاد روحیه پهلوانی ، ورزشکاری و شور ونشاط در بین کارکنان است.

آذره گر مدیر کل توسعه منابع انسانی شیلات ایران از تمام تیم های شرکت کننده تشکر و قدر دانی کرد و مقام شامخ شهیدان را ستود.

پاشا مدیر کل تربیت بدنی استان گلستان نیز در مورد ورزش و تعالی روح ورزشکاران سخنانی را ایراد کرد.

در اولین مسابقه این دوره مربوط به دو تیم شیلات گلستان و هرمزگان بود که تیم هرمزگان با نتیجه 0-2 بازی را به تیم حریف واگذار کرد.