مرور اظهارات جالب یک مدیر صنعتی/ دعوا سر "صاد" صنعت!

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه در کشور و استانها مقوله ای است که در صورت توجه ویژه به آن می تواند برای حل مشکل بیکاری راهگشا بوده و زمینه ساز توسعه جوامع شود.

این در حالیست که در استان لرستان، صنعت با رکودی قابل تامل مواجه است به طوریکه به زعم بسیاری از مسئولان و صنعتگران هم اکنون صنعت استان لرستان در حالت نیمه تعطیل به سر می برد.

این روند به گونه ای است که نماینده صنعتگران استان لرستان در آخرین گردهمایی صنعتگران استان مدعی شد که هم اکنون 50 درصد صنایع لرستان تعطیل هستند.

واحدهای صنعتی لرستان مشکلات عدیده ای دارند

سید سعید موسوی در سخنانی با انتقاد از وضعیت اجرای مصوبات ستاد تسهیل صنعت اظهار داشت: متاسفانه با وجود برگزاری کارگروه ستاد تسهیل صنعت استان اما تاکنون هیچیک از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان رفع نشده است.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل ستاد تسهیل استان حتی یک مشکل از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان رفع نشده است، عنوان کرد: این درحالیست که از طرف بانکهای استان نیز اجرائیه هایی برای واحدهای صنعتی استان ارسال شده است.

موسوی که به نمایندگی از واحدهای صنعتی استان لرستان سخن می گفت، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر سود وام هایی که بانک به واحدهای صنعتی استان پرداخت کرده از 12 درصد هم بالاتر رفته و به مرز 19 یا بیشتر رسیده است.

50 درصد واحدهای صنعتی لرستان تعطیل و غیرفعال هستند

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی لرستان مشکلات عدیده ای دارند، یادآور شد: این امر موجب ایجاد مشکلات فراوان روحی و روانی برای صاحبان واحدهای صنعتی استان شده است.

نایب رئیس هیئت امنای شهرک های صنعتی دورود با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی لرستان تعطیل و غیرفعال هستند، افزود: در حال حاضر به عنوان مثال در شهرک صنعتی شهرستان دورد و خرم آباد تنها سه یا چهار کارخانه در حال فعالیت است و مابقی تعطیل شده اند.

موسوی با اشاره به معضل بیکاری در استان لرستان بیان داشت: اگر می خواهیم که این معضل در استان رفع شود باید در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیل شدن این واحدها هرچه زودتر اقدامات لازم صورت گیرد.

نایب رئیس هیئت امنای شهرک های صنعتی دورود با تاکید بر انتصاب مدیران لایق در راس سازمان صنایع و معادن استان لرستان افزود: باید در راس این سازمان کسانی قرار گیرند که درد صنعت استان لرستان را بدانند.

موسوی با تاکید بر حمایت از واحدهای صنعتی استان لرستان عنوان کرد: باید با کسی که تسهیلات بنگاههای زودبازده را گرفته ولی عملا هیچگونه صنعت و اشتغالی ایجاد نکرده و کسی که با راه اندازی یک واحد تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال در بیکارترین استان کشور اقدام کرده است تمایز و فرقی وجود داشته باشد.

واکنش متولی صنعت به منتقدان؛ آنها که نمی دانند صنعت را چگونه می نویسند اظهارنظر نکنند!

این سخنان صنعتگران لرستانی در حالی مطرح شد که پیش از این نیز برخی از مسئولان و نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی از وضعیت صنعت در این استان انتقاد کرده بودند که پاسخ مدیرکل صنایع و معادن استان لرستان به منتقدانش در نوع خود جالب بود.

علی مهدوی که در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان سخن می گفت در واکنش به اظهارات فرماندار خرم آباد پیرامون رکود صنعت در این شهرستان گفته بود که کسانی که حتی نمی دانند که کلمه صنعت را با "س" می نویسند یا "ص" در مورد صنعت لرستان اظهارنظر نکنند.

وی با بیان اینکه این افراد دست به یک حرکت "فرار به جلو" زده اند، ادامه داد: این افراد ناتوانی های خود را گردن صاحب صنعت استان می اندازند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان در فرافکنی عجیب تاکید کرد که به طور حتم در نشست خبری خود پاسخ این افراد را خواهد داد.

مهدوی با طرح این ادعا که وقتی یک مسئول در مورد تعطیلی واحدهای صنعتی در لرستان یک بار می گوید 80 درصد واحدهای صنعتی تعطیل است و دفعات بعدی نیز می گوید 60 درصد و سپس عنوان می کند، 40 درصد و... چه پاسخی را می توان مطرح کرد، بیان داشت: وقتی این مسئول ظرف نیم ساعت این آمارها را کاهش و افزایش می دهد چه پاسخی می توان به او داد.

همه رسانه ها با این اظهارات رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان منتظر ماندند تا پاسخ های فرماندار را هم بشنوند که البته حسن شریعت نژاد با وقفه ای کوتاه چند هفته بعد به این اظهارات در جلسه شورای اداری پاسخ داد.

واکنش فرماندار: اشتغال ایجاد کنید ما صنعت را هر طوری که شما بگویید می نویسیم!

فرماندار شهرستان خرم آباد در این رابطه در اظهارنظری با اشاره به سهم خرم آباد برای ایجاد 12 هزار و 500 شغل در استان، عنوان کرد: این در حالیست که سهم صنعت در این میزان اشتغال تنها چهاردرصد دیده شده است.

حسن شریعت نژاد با بیان اینکه تحقق تنها این میزان اشتغال توسط صنعت بسیار کم است، بیان داشت: با توجه به اینکه ما در خرم آباد مشکل زیادی در حوزه صنعت داریم باید روند اشتغال زایی در این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان صنایع معادن استان لرستان گفت: باید به موضوع صنعت توجه ویژه ای شود نه اینکه مدیران این بخش در پاسخ به منتقدان عنوان کنند که صنعت را با چه "صاد"ی می نویسند.

شریعت نژاد ادامه داد: دوستان حوزه صنایع و معادن استان سهم خود را در زمینه اشتغال محقق کنند آنوقت من قول می دهم برای آنها صنعت را با هر املایی که دوست دارند، بنویسم.

موتور محرکه اشتغال در استان صنعت است/ تبلیغات الکی راه نیندازید

وی با تاکید بر اینکه موتورمحرکه اشتغال در استان صنعت است عنوان کرد: توجه ویژه به راه اندازی صنایع کوچک، صنایع پایین دستی، صنایع تبدلی و صنایع بالا دستی می تواند موجب تحول در اشتغال خرم آباد شود.

فرماندار مرکز لرستان ادامه داد: اینکه از سهم 12 هزار و 500 نفری اشتغال تنها 400 تا 500 فرصت شغلی را صنعت متقبل شود اصلا عدد قابل توجهی نیست.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه باید آمار ارائه شده توسط مدیران منطبق بر واقعیت ها باشد، بیان داشت: نیاز نیست که کارهای انجام نشده را تبلیغاتی کرد و اگر من ببینم این روند تکرار می شود مصاحبه خواهم کرد و موارد را به اطلاع مردم خواهم رساند.

وی با تاکید بر اینکه نباید به مردم دروغ گفت چرا که آنها خودشان کارها را می بینند و تشخیص می دهند، ادامه داد: در برخی مواقع ما تبلیغاتی را می بینیم که در واقعیت وجود ندارد.

به هر روی این روزها بحث صنعت به موضوع داغ استان لرستان تبدیل شده است که به نظر می رسد گام اول در حل مشکلات پیش روی صنعت استان قبول واقعیات موجود در این بخش به دور از هر گونه فرافکنی و توجیه است.

در مرحله بعدی مسئولان باید با تحمل آرا منتقدان خود به دنبال اتخاذ راهکارهای عملیاتی به منظور رفع مشکل صنایع و واحدهای تولیدی لرستان باشد تا در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است شاهد تحولی در حوزه اشتغال به عنوان بزرگترین دغدغه مردم لرستان باشیم.

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گزارشگر: فاطمه حسینی