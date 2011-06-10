به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر جدید توسط تلسکوپ VST به ثبت رسیده و در آن سحابی قو به شکلی دیده می شود که اخترشناسان پیش از این موفق به مشاهده آن نشده بودند.

این تصویر نشاندهنده منطقه ویژه تولد ستارگان است که به مسیه 17 شهرت دارد اما با نامهای رایج تر امگا و یا سحابی قو نیز شناخته می شود. این محدوده در صورت فلکی کماندار واقع شده است.

این منطقه، محدوده ای گسترده متشکل از گازها و غبارهای کیهانی و ستاره های جوان قلب کهکشان راه شیری است. تلسکوپ VST که جدید ترین تلسکوپی است که قرار است به رشته تلسکوپهای آژانس فضایی اروپا افزوده شود، این تصویر را به عنوان اولین عکس حرفه ای خود به ثبت رسانده تا قدرت بالای خود را در نمایش جزئیات نشان دهد.

دوربین 268 مگاپیکسلی این تلسکوپ توانسته برای اولین بار جزئیاتی باورنکردنی از این منطقه تولد ستارگان در مسیه 17 را به نمایش بگذارد. این دوربین به گونه ای طراحی شده که می تواند کم نورترین بخشهای آسمان را با سرعت و با دقتی بالا به ثبت برساند.

بر اساس گزارش اسپیس، قرار است این تلسکوپ به همراه تلسکوپ فروسرخ Vista به جستجو در میان آسمان بپردازد و بهترین تصاویری که تا کنون از آسمان دیده شده را به ثبت برسانند. به گفته اخترشناسان ترکیب تصاویر این دو تلسکوپ امکان شناسایی بسیاری از اجرام ناشناخته را برای اخترشناسان به وجود خواهد آورد.