آیین ملی مذهبی رغائب جزو فرهنگ دینی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی رسولی ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های لیله الرغائب در استان اظهار داشت: آئین رغائب از سنتهای دیرینه شیعیان است که در این آداب یاد عزیزان از دست رفته با خیرات و زیارت قبور گرامی داشته می شود.

وی با بیان اینکه به همین منظور از سال 83 مراسم ویژه ای با عنوان جشن رغائب در شهر کلور استان اردبیل در کنار مرقد مطهر امام زاده عبدالله برگزار می شود، افزود: در طول این سالها علاقمندان و گردشگران زیادی از اقصی نقاط ایران در این محل حاضر می شوند.

به گفته مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان مهمترین کارکرد در برگزاری این جشن افزایش روحیه همدلی و ایجاد طراوت در جامعه بوده و توجه به آن موجب تقویت آموزه های دینی می شود.

وی با بیان اینکه اجرای مراسم متنوع در استان اردبیل در این روز ریشه دیرینه دارد، ابراز داشت: این باور در خصوص فلسفه این روز وجود دارد که حضرت خدیجه (س) در چنین روزی تمام اموال خود را در راه اعتلا دین اسلام به حضرت محمد (ص) بخشیده است.

رسولی ضمن گرامیداشت فرارسیدن اولین شب جمعه ماه رجب اضافه کرد: ماه رجب یکی از نورانی ترین ماههای خداوند است که ما را به دعا و نیایش و بهره گیری از لحظه های ناب آن فرا می خواند.

در فرهنگ شیعه اولین شب جمعه ماه رجب را رغائب می گویند که اعمال ویژه ای برای این شب در روایات آمده است. رغائب به معنی مرغوبترین و بهترین نیکیها که در آن خیر کثیر باشد، گفته شده است و در بین عامه مردم به شب آرزوها نیز معروف است.