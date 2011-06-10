زنجان مشکل کمبود کالا در ماه مبارک رمضان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مصطفوی عصر پنج شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه ضیافت در ماه مبارک رمضان، با اشاره به اینکه روند رشد قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش بوده است، افزود: افزایش جهانی قیمت برخی از کالاهای اساسی، مواد اولیه و مواد غذایی، یکی از مواردی بوده که بیشترین تأثیر را در تغییرات قیمت داشته است.

وی، این کاهش را نشان‌دهنده افزایش کنترل‌ها و نظارت بر بازار دانست و ادامه داد: وجود ذخایر کافی، مدیریت بهینه، فرآیند تولید، همکاری تولیدکنندگان و نظارت‌های صورت گرفته بر بازار، موجب شده است که علی‌رغم افزایش 35 درصدی قیمت‌ جهانی، نوسانات قیمتی در بازار داخل در محدوده 10 درصد و کمتر باشد.

مصطفوی، شرایط کنونی بازار را بسیار مساعد دانست و افزود: در حال حاضر نیازی به عرضه اضطراری وجود نداشته و در مواقعی که علت اصلی نوسانات قیمت، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و مواد غذایی باشد، وزارت بازرگانی با اتکاء به ذخایر و برنامه‌ریزی‌هایی که برای تنظیم و مدیریت بازار داشته است، فقط می‌تواند مانع از جهش یک‌باره قیمت‌ها شده و تغییرات منطقی قیمت‌ها را مدیریت کند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان زنجان گفت: با این وجود، انتظار می‌‎رود تولیدکنندگان با افزایش بهره‌‎وری و حذف اتلاف‌‎ها، نسبت به اصلاح و کاهش قیمت تمام شده خود اقدام کنند، زیرا یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه‌‎ها، کاهش قیمت تمام شده تولیدات و به تبع آن، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای داخل و خارج از کشور است.