برگزاری مسابقات سراسری قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر پنجشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی گفت: این مسابقات با حضور دو هزار و 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه از 25 تیر ماه لغایت پنج مرداد ماه امسال در اراک برگزار می شود.

وی افزود: دو هزار و 200 شرکت کننده در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، تفسیر، اذان، انشاء نماز و نهج البلاغه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی هدف از برگزاری این مسابقات را سنجش توان و استعدادهای قرآنی دانش آموزان، تقویت ابعاد دینی شخصیت نسل جوان و نوجوان، گسترش فرهنگ نهج البلاغه و قرآن و اثربخشی و ماندگاری فعالیت های قرآنی در بین دانش اموزان عنوان کرد و گفت: ترویج و گسترش علوم قرآنی رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش است و راه اندازی 10هزار مدرسه قرآنی با جمعیت تحت پوشش دانش اموزی یک میلیون و 500هزار نفر در سال گذشته بخشی از فعالیت های قرآنی این وزارتخانه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری راهپیمایی قرآنی در دو افتتاحیه مسابقات و بازدید از شهر خمین از برنامه های جنبی این مسابقات است.