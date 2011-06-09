  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

وزیر انرژی آمریکا:

واشنگتن آماده همکاری فعال با مسکو در زمینه انرژی هسته ای است

واشنگتن آماده همکاری فعال با مسکو در زمینه انرژی هسته ای است

وزیر انرژی آمریکا از آمادگی این کشور برای همکاری فعال با روسیه در زمینه انری اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "استیون چو"  که در همایش بین المللی "اتم اکسپوـ 2011"در مسکو سخنرانی می کرد، گفت : ایالات متحده خواستار پیشبرد همکاری با روسیه در زمینه جلوگیری از گسترش مواد هسته ای در جهان است و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دو کشور از مدتها پیش مشغول همکاری در زمینه امنیت هسته ای و منع گسترش سلاح های هسته ای هستند.
 
وی افزود : ما خواستار ادامه همکاری با شرکت دولتی"روس اتم" در خصوص تعدادی از پروژه ها از جمله تبدیل پلوتونیوم تسلیحاتی و تجهیز نقاط تردد وسائل نقلیه به سیستمهای کنترل رادیواکتیو هستیم.
 
استیون چو که در آخرین روز همایش بین المللی "اتم اکسپوـ 2011" صحبت می کرد، گفت "کار مشترک دو کشور سبب خواهد شد تا از افتادن مواد هسته ای به دست تروریست ها ممانعت به عمل آید".

 وزیر انرژی آمریکا گفت : واشنگتن خواستار پیشبرد همکاری با مسکو در زمینه جلوگیری از گسترش مواد هسته ای در جهان است.
 
وزیرانرژی آمریکا در عین حال افزود:" گرفتن درسهای لازم از رویدادهای رخ داده در نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن" برای تمام دنیا فوق العاده مهم است.

همچنین در چارچوب این همایش استیو چو و سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم بیانیه مشترک درباره همکاری در ایجاد زیربنای حقوقی امضا کردند.
 
ریانووستی در ادامه اعلام کرد که شرکت دولتی"روس اتم" روسیه و وزارت انرژی آمریکا قصد دارند در زمینه ایجاد زیربنای حقوقی برای همکاری میان مراکز تحقیقاتی و مؤسسه های هسته ای در زمینه تولید انرژی با دستگاه های هسته ای، طرح ریزی فناوری های هسته ای، چرخه کامل خدمات در زمینه هسته ای، سنتز گرما هسته ای، چگونگی حل مسئله زباله های هسته ای، تبدیل مواد هسته ای و از کار انداختن تاسیسات هسته ای، پاکسازی محیط زیست و همچنین پزشکی هسته ای به تعامل بپردازند.
کد مطلب 1331359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها