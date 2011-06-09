واشنگتن آماده همکاری فعال با مسکو در زمینه انرژی هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "استیون چو" که در همایش بین المللی "اتم اکسپوـ 2011"در مسکو سخنرانی می کرد، گفت : ایالات متحده خواستار پیشبرد همکاری با روسیه در زمینه جلوگیری از گسترش مواد هسته ای در جهان است و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دو کشور از مدتها پیش مشغول همکاری در زمینه امنیت هسته ای و منع گسترش سلاح های هسته ای هستند.



وی افزود : ما خواستار ادامه همکاری با شرکت دولتی"روس اتم" در خصوص تعدادی از پروژه ها از جمله تبدیل پلوتونیوم تسلیحاتی و تجهیز نقاط تردد وسائل نقلیه به سیستمهای کنترل رادیواکتیو هستیم.



استیون چو که در آخرین روز همایش بین المللی "اتم اکسپوـ 2011" صحبت می کرد، گفت "کار مشترک دو کشور سبب خواهد شد تا از افتادن مواد هسته ای به دست تروریست ها ممانعت به عمل آید".

وزیر انرژی آمریکا گفت : واشنگتن خواستار پیشبرد همکاری با مسکو در زمینه جلوگیری از گسترش مواد هسته ای در جهان است.

