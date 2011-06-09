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۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

طرح آبیاری بارانی شهرستان آبدانان به بهره برداری رسید

طرح آبیاری بارانی شهرستان آبدانان به بهره برداری رسید

آبدانان - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی طرح آبیاری بارانی شهرستان آبدانان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام ظهر پنجشنبه در آیین گفت: برای اجرای این طرح در سطح 152 هکتار پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی و استانی و با مشارکت کشاورزان هزینه شده است.

خسرو شهبازی افزود: با اجرای این طرح 300 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به زیر کشت محصولات آبی می رود.

وی همچنین گفت: ایستگاه پمپاژ آب این شهرستان با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان اجرای این طرح 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه  خواهد شد.

شهبازی گفت: با بهره برداری از این طرح دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت محصولات آبی اختصاص می یابد.

کد مطلب 1331372

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