رویکرد انتظامی و امنیتی در کردستان به فرهنگی تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل احمدی مقدم ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی کردستان به خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: رویکرد ناجا در استان کردستان از حوزه امنیتی و انتظامی به سمت و سوی فرهنگی سوق داده می شود.

وی عنوان کرد: تغییر فرمانده انتظامی استان کردستان با هدف به کارگیری نیروی تازه نفس در این حوزه و در راستای توجه و تقویت بیشتر حوزه های فرهنگی در این استان صورت گرفته و با توجه به توانمندی های سردار حسن خانی انتظار می رود که این رویکرد در کردستان به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: لزوم توجه به همکاری و مشارکت هر چه بیشتر اقشار مختلف مردم به ویژه نهادهای اجتماعی در برنامه های مختلف ناجا در استان کردستان و توسعه فعالیت های فرهنگی برای نهادینه شدن برنامه های ناجا از جمله دیگر مواردی است که مورد توجه جدی قرار می گیرد.

سردار احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اجرای طرح انسداد مرزها در کردستان و سایر استان های مرزی کشور یادآور شد: متاسفانه در سنوات گذشته مرزهای کشور به صورت غیرقانونی مورد استفاده دشمنان و گروهک های ضد انقلاب قرار می گرفت و قاچاق مشروبات الکلی و موارد مخدر به صورت گسترده انجام می شد که طی شش سال اخیر اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی در این بخش آغاز شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اختصاص اعتبار مورد نیاز و همکاری و مشارکت دولت، تاکنون اقدامات بسیار خوبی برای ساماندهی و اجرای طرح انسداد مرزها صورت گرفته است ولی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور اجرایی کردن 100 درصد این طرح زمان بر و نیازمند اعتبار بیشتری است.

فرمانده ناجا اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته اعتبارات بسیار خوبی در برنامه پنجم توسعه برای این مهم منظور شده است که در صورت تخصیص و جذب این اعتبارات انتظار می رود که تا پایان برنامه ما به اهداف اجرایی کردن این طرح دست یابیم.

احمدی مقدم در پایان افزود: نیروی انتظامی در کنار توجه به اجرایی کردن طرح انسداد مرزها برنامه های مختلفی را برای افزایش شمار معابر رسمی مرزی و همچنین تقویت اقتصاد مرزی برای حمایت از افراد مرزنشین در دستور کار قرار داده و آن را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد، ضمن تجلیل و تقدیر از خدمات "ابراهیم قائد رحمتی" فرمانده سابق انتظامی استان کردستان، "محسن حسن خانی" به عنوان فرمانده جدید انتظامی این استان معرفی و فعالیت های خود را آغاز کرد.