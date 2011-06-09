رویکرد اصلی مدیران کردستان حمایت از کارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر پنجشنبه در ششمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان کردستان، رویکرد اساسی دولت دهم را حمایت از کارآفرینی و توسعه اقتصادی در استان دانست و افزود: در این راستا استانداری کردستان و نیزمجموعه مدیران استان موظف هستند درحد توان حمایت و پشتیبانی از کار آفرینان و فعالان عرصه کار و تولید را در سرلوحه وظایف خود قرار دهند .

استاندار کردستان با اشاره به نیاز مبرم استان کردستان در راستای ایجاد فرصتهای جدید شغلی بیان کرد: افزایش و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان و لزوم بهره برداری از تمام توانمندی های این استان از جمله دیگر مواردی است که به عنوان اولویت در راس فعالیت مدیران دولتی کردستان قرار گرفته است.

وی مردم استان کردستان را سخت کوش، صادق و اهل کار و فعالیت توصیف کرد و گفت: اگر ما مسئولان استان بتوانیم بستر مناسب اقتصادی را در این خطه مهیا کنیم مردم رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعه همه جانبه استان را در همه زمینه ها تحقق خواهند بخشید .

استاندار کردستان اظهار امیدواری کرد که بتوان با تسهیل امور برای کارآفرینان، آنان را در حل مشکلات و رفع موانع کاریشان یاری کرد .

در ادامه این مراسم چند تن از کارآفرینان در قالب سخنرانی کوتاه، ضمن اظهار خرسندی از برگزاری ششمین جشنواره استانی امتنان دغدغه ها و دیدگاه های خود در ارتباط با توسعه و گسترش فعالیت های کارآفرینی دراستان را بیان کردند و خواستار حمایت مسئولان از جمله بانک های عامل در ارائه تسهیلات به کارآفرینان شدند.

در پایان این مراسم 11 نفر به عنوان کارآفرین برتر استان و یک نفر نیز به عنوان چهره ماندگار کارآفرینی در کردستان معرفی و مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.