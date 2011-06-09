به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش جریان شناسی سیاسی ایران معاصر پیش از ظهر پنج‌شنبه در این همایش که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد در سخنانی گفت: دانشنامه مشروطیت در 5 جلد تدوین خواهد شد که هم اکنون سه جلد آن در مرحله ویراستاری نهایی و دو جلد دیگر نیز در حال آماده سازی است.



حجت الاسلام مهدی ابوطالبی با اشاره به فعالیتهای گرونه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: این گروه با تاکید بر بحث اسلامی سازی علوم از سال 79 فعالیت های خود را آغاز کرد.



وی ادامه داد: هدف کلانی که گروه تاریخ اسلامی تعقیب می کند تببین مبانی نظری با رویکرد اسلامی وتحقق تمدن اسلامی است.



محوریت خدا به جای انسان؛ هدف گروه تاریخ موسسه



وی اضافه کرد: تغییر نگاه اومانیستی غربی به نگاه دینی و الهی با شکستن مرکزیت تاریخ غرب و تغییر و جابجایی آن براساس محوریت خداوند از جمله اهداف جدی ما است که در گروه تاریخ اسلام موسسه دنبال می شود.



حجت الاسلام ابوطالبی، با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی گروه تاریخ یادآوری کرد: بعد از ده سال فعالیت پژوهشی، سال گذشته پیشنهاد تاسیس رشته جدید تاریخ معاصر را دادیم که مباحث و اهداف در آن دنبال خواهد شد.



دبیر علمی همایش جریان شناسی سیاسی ایران معاصر با اشاره به طرحهای پژوهشی گروه تاریخ اظهار داشت: طرح های کلان پژوهشی با مطالعات انبوه گروهی در هر موضوع و نقد و ارائه نظریه های جدید براساس تفکر الهی اساس فعالیت های پژوهشی در گروه تاریخ است.



تدوین 3 جلد مجموعه مقالات



وی با اشاره به ارسال مقالات به همایش بررسی جریان شناسی تاریخ معاصر عنوان کرد: سه جلد مجموعه مقالات در حوزه مشروطیت ارائه شد که یک جلد مصاحبه با اساتید و سه جلد درباره حیات اندیشمندان عصر مشروطه و اجتهاد شیعی است.



ابوطالبی با اشاره به تبیین مبانی نظری انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌های اسلامی و نقد نظریات غربی از سوی گروه تاریخ تأکید کرد: ابتدا نظریات غربی نقد و مجموعه‌ای با عنوان شرق شناسی تدوین و همایشی نیز در این باره برگزار شده است.