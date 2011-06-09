طرح آموزش تفسیر جامع قرآن در مساجد اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عزیز صابر بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی هیئت امنای مساجد اردبیل اظهار داشت: این طرح در راستای آگاه سازی بیش از پیش مردم بویژه جوانان با مسائل دینی با محوریت آموزش قرآن در مساجد اردبیل اجرا می شود.

وی افزود: در مرحله اول این طرح 30 مسجد از مساجد شهرستان اردبیل تحت پوشش قرار می گیرند که با تدریس روحانیون مساجد، مفاهیم و تفسیر قرآن به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.

به گفته مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان این طرح از اول تیر ماه جاری در مساجد اردبیل آغاز می شود.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های تربیت مربی قرآن برای مربیان پرورشی آموزش و پرورش خبر داد و اضافه کرد: جهت افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت آموزشی، دوره‌های تربیت مربی قرآن برای مربیان پرورشی آموزش و پرورش در دستور کار فعالیتهای قرآنی این اداره قرار گرفته است.

صابر در خصوص هماهنگی مدارس قرآنی به اعزام مربیان مجرب جهت تدریس در این مدارس تأکید کرد و ابراز داشت: امیدواریم با همکاری شایسته اداره کل آموزش و پرورش استان این طرح اجرا و محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت و بازرسی کلاسهای قرآنی، مؤسسات و خانه‌های قرآنی‌، خواستار افزایش کیفیت فعالیتهای قرآنی در این مراکز طی سال جاری شد.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان در پایان ثبت نام دوره های قرآنی ویژه تابستان و اجرای برنامه های قرآنی در ایام اعتکاف و ماه رمضان را از جمله مهمترین فعالیتهای قرآنی استان در کوتاه مدت عنوان کردند.