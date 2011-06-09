یادواره شهدای 18 خرداد ایوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان استان ایلام و شهرستان ایوان یادواره شهدای بمباران 18 خرداد سال 64 شهرستان ایوان ظهر پنجشنبه برگزار شد.

روز 18 خرداد سال 64 که مصادف با روز 18 ماه مبارک رمضان بود و شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام هواپیماهای صدام افلقی این شهر و بخش زرنه را بمباران و حدود 700 نفر مرد و زن و کودک را با زبان روزه شهید ومجروح کردند.

145 نفر طبق گفته مسئولان در این بمباران به شهادت رسیدند.

اجرای موسیقی، تجلیل از خانواده شهدا، شعر و..از دیگر برنامه های جانبی این یادواره بود.