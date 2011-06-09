شورای اسلامی قم همواره درگیر مسائل فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر ظهر پنج شنبه در هشتمین اجلاس مشورتی روسای شورای اسلامی مراکز استانهای کشور که در سالن اجلاس هتل خورشید قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در شهر قم شورا همواره و به طور جدی درگیر مسائل فرهنگی است، افزود: ‌در ایام رحلت امام خمینی(ره) ستادی در تهران بسیج می‌شود و تمام امکانات دولتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا میزبان دو میلیون زائر باشد در حالی که این امر در همین ایام نیز در استان قم انجام می‌شود و در واقع متولی اصلی این حرکت شهر قم است.



وی اظهار داشت: تقریبا تمام کسانی که برای شرکت در مراسم سالگرد امام به مرقد مطهر امام می‌آیند برای یک یا دو بار وارد قم می‌شوند که در این راستا 90 درصد کار بر دوش شهرداری قم است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته میزبانی بهتری را نسبت به زائرین داشتیم که با توجه به تجربیاتی که طی سالهای گذشته بدست آمد در موضوعاتی همانند ترافیک مشکل چندانی وجود نداشته است.



حجت الاسلام آتش زر به برخی از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در استان قم اشاره کرد و ابراز داشت: مونوریل،‏ مترو، بلوار پیامبر اعظم(ص) و میدان بزرگ امام خمینی(ره) از جمله مهمترین این پروژه‌ها است.

