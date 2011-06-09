مس کرمان تمامی شاخصهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کرد

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سه ماه گذشته ستاد بازدید کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات همه باشگاههای ایران بازدید کرد و در نهایت طبق گزارشی که این ستاد اعلام کرده است مس کرمان، سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان در هر سه بخش مورد نظر این ستاد مورد تائید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف این ستاد سنجش میزان آمادگی و امکانات باشگاههای ایران بوده است.

نژاد زمانی گفت: این سه بخش شامل امکانات باشگاه، ارتباطات و امانات استادیوم بوده است.

مدیرعامل مس کرمان افزود: در بازیهای سال 89 که مس کرمان در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرد تمام شرایط کنفدراسیون باشگاههای آسیا در این ورزشگاه در نظر گرفته شد و هم اکنون این ورزشگاه با تمام استانداردهای کنفدراسیون از بهترین ورزشگاههای ایران محسوب می شود.

وی گفت: در بخش باشگاه نیز با اقدامات زیر بنایی و تغییراتی که طی سالهای اخیر در باشگاه داده شد تمام شرایط مورد نظر کنفدراسیون در مس کرمان پیاده شده بود.

نژاد زمانی افزود: در سال جاری نیز با جذب کادر فنی مقتدر و بازیکنان مورد نظر سرمربی تیم به سمت ارتقاء تیم در جدول لیگ برتر پیش خواهیم رفت.

