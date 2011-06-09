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۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

220 نفر از هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه به بیمه معرفی شدند

220 نفر از هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه به بیمه معرفی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از معرفی 220 نفر از هنرمندان صنایع دستی استان به سازمان تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات بیمه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سپهر اظهار داشت: براساس هماهنگی و پیگیریهای مکرری که توسط معاونت صنایع دستی سازمان مرکزی برای تامین اعتبار بیمه هنرمندان و صنعتگران فعال انجام شد، در سال 89 تفاهمنامه ای میان سازمان فنی و حرفه ای و معاونت صنایع دستی منعقد و در آن مقرر شد تا صنعتگران و هنرمندان پس از اخذ گواهی صلاحیت فنی و داشتن مجوزهای صنایع دستی از مزیتهای بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون هنرمندان و صنعتگران در رشته هایی مانند گلیم بافی، گیوه بافی، منبت، ساخت ساز سنتی و سرمه دوزی موفق به اخذ گواهی صلاحیت فنی شده و 220 نفر پس از اجرای برنامه توسط سازمان تامین اجتماعی استان برای بیمه شدن معرفی شده اند.

سپهر در ادامه اظهار داشت: برخورداری از بیمه هم اکنون به یکی از دغدغه های هنرمندان و صنعتگران استان تبدیل شده که خوشبختانه با همکاری مسئولان این نگرانی تا حدودی مرتفع شده است.

کد مطلب 1331447

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