220 نفر از هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه به بیمه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سپهر اظهار داشت: براساس هماهنگی و پیگیریهای مکرری که توسط معاونت صنایع دستی سازمان مرکزی برای تامین اعتبار بیمه هنرمندان و صنعتگران فعال انجام شد، در سال 89 تفاهمنامه ای میان سازمان فنی و حرفه ای و معاونت صنایع دستی منعقد و در آن مقرر شد تا صنعتگران و هنرمندان پس از اخذ گواهی صلاحیت فنی و داشتن مجوزهای صنایع دستی از مزیتهای بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون هنرمندان و صنعتگران در رشته هایی مانند گلیم بافی، گیوه بافی، منبت، ساخت ساز سنتی و سرمه دوزی موفق به اخذ گواهی صلاحیت فنی شده و 220 نفر پس از اجرای برنامه توسط سازمان تامین اجتماعی استان برای بیمه شدن معرفی شده اند.

سپهر در ادامه اظهار داشت: برخورداری از بیمه هم اکنون به یکی از دغدغه های هنرمندان و صنعتگران استان تبدیل شده که خوشبختانه با همکاری مسئولان این نگرانی تا حدودی مرتفع شده است.