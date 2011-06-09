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۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

شش نفر از اراذل و اوباش شهر ایلام دستگیر شدند

شش نفر از اراذل و اوباش شهر ایلام دستگیر شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد با اراذل و اوباش شش نفر از اراذل و اوباش شهر ایلام دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عباس زاده ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شش نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در شهر ایلام بودند که باعث مزاحمت برای مردم شده و در نهایت توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شند.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی استان ایلام با همکاری و همیاری مردم با افرادی که در پی ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی هستند به شدت برخورد می کند.

این مسئول افزود: در اجرای این طرح و به منظور برخورد و دستگیری اراذل و اوباش از توان دستگاه امنیتی هم استفاده خواهد شد.

وی یادآور شد: با هر گونه ایجاد ناامنی و حمل سلاح سرد به شدت برخورد می شود.

کد مطلب 1331450

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