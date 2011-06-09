شش نفر از اراذل و اوباش شهر ایلام دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عباس زاده ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شش نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در شهر ایلام بودند که باعث مزاحمت برای مردم شده و در نهایت توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شند.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی استان ایلام با همکاری و همیاری مردم با افرادی که در پی ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی هستند به شدت برخورد می کند .

این مسئول افزود: در اجرای این طرح و به منظور برخورد و دستگیری اراذل و اوباش از توان دستگاه امنیتی هم استفاده خواهد شد.