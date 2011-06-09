85 درصد زعفران ایران بدون نام و نشان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام بعد از ظهر پنج شنبه در دومین نشست هیئت امنای شورای ملی زعفران در بیرجند اظهارداشت: صادرات بی نام و نشان باعث می شود تا ارزش افزوده این محصول به جیب سایر کشورها برود.

وی با اشاره به اینکه شورای ملی زعفران تلاش های زیادی برای حل مشکلات زعفران انجام داده است، بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم باور در دستگاه های اجرایی مرتبط برای حمایت این شورا اقدامات رضایت بخش نبوده است.

نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه سرمایه گذاری های خوبی در زمینه زعفران در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی شده است، ادامه داد: متاسفانه امروز واحدهای تخصصی، صادراتی، بسته بندی و فرآوری زعفران بازده اقتصادی خوبی نداند.

احتشام با تاکید براینکه باید یک الگوی علمی برای فرآیند تولید تا صادرات زعفران برنامه ریزی شود، تصریح کرد: در این راستا تهیه شناسنامه برای مزارع زعفران استانهای خراسان در دستور کار این شورا است.

وی بر ضرورت حمایت از واحدهای تخصصی صادراتی زعفران تاکید و افزود: بعد از مرحله برداشت زعفران این واحدهای تخصصی صادراتی هستند که با دانش و تجربه خود قادرند فرایند تولید، فرآوری و صادرات را تکمیل و حاصل تلاش کشاورزان را ارج بگذارند.

وی با بیان اینکه باید تعیین قیمت زعفران به بخش خصوصی و متخصص واگذار شود، گفت: متخصصین می توانند براساس حمایت از کشاورز و منافع مصرف کننده، قیمت و سود منصفانه را تعیین کنند تا هیچ یک از طرفین دچار خسران نشوند.

احتشام در ادامه بیان کرد: این گردهمایی به منظور بررسی و رفع مشکلات با هدف تثبیت قیمت زعفران و حمایت از زعفران کاران به عنوان محور نخست تولید برگزار شده است.

وی افزود: پیگیری ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان زعفران و ایجاد بانک کالایی یا صندوق محصولی توسعه این محصول از دیگر اهداف پیشنهادی است که در این نشست دنبال خواهد شد.