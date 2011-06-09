باران و حکایت تکراری بی توجهی مسئولان شهری زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش شدید باران که عصر پنجشنبه تنها چند دقیقه به طول انجامید آب گرفتگی در سطح معابر و خیابانهای شهر زنجان به وقوع پیوست و موجب شد شهروندان زنجانی با مشکلات فراوان مواجه شوند.

تاکید مسئولان شهری زنجان به برخی مناطق خاص موجب شده است در حال حاضر مردم زنجان شاهد توزیع ناعالانه امکانات شهری باشند و منتقدان این امر را به سیاه نمایی متهم نمایند.

بی شک مدعیان توسعه عمران شهری در شهرداری زنجان تنها عمران شهری را مختص مناطق خاص و در محدوده زندگی خود می دانند و مردم سایر مناطق شهر زنجان که از مجاورت با منازل و با محل کار مسئولان استانی و شهری بی بهره اند باید از وضعیت نامطلوب شهری رنج ببرند.

عصر روز پنج شنبه تنها با بارش کوتاه مدت باران در سطح شهر زنجان مردم مناطق غربی و جنوبی شهر زنجان با مشکلاتی مواجه شده اند که محل وقوع این اتفاق فاصله زیادی با محل سکونت و کار مسئولان شهری زنجان دارد.

بی شک گرچه استاندار زنجان بارها نسبت به توسعه فعالیت های عمران شهری تاکید داشته اند اما در حال حاضر چاله های پرآب و مردم زیر باران مانده و در محاصره آب در این شهر جلوه گر نیاز محیط شهری به توجه ویژه مسئولان هستند.