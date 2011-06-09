تابلو بزرگراه شهیدان آجرلو در اشتهارد پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در این مراسم ضمن قدردانی از اقدام شایسته مسئولان شهرستان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: خداوند متعال همواره ناظر بر اعمال، رفتار و گفتار ماست و تمام اعمال بندگان خود را ثبت و ضبط خواهد کرد.

فاطمه آجرلو افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس نکته قابل تاملی است که همواره باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

این مسئول در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در عمل ادامه دهنده راه امام و شهدا باشیم، گفت: مردم به ویژه مسئولان که در قبال این مرز و بوم مسئولیت دارند باید با اعمال خود ثابت کنند که علاوه بر زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا با ارائه خدمات بهینه و مناسب به مردم ادامه دهنده راه امام و شهدا هستند.