مجتمع ورزشی ناحیه سه کرج افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی ایران نژاد ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در بازدید از پروژه مجتمع ورزشی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اظهار داشت: با توجه به جمعیت دانش آموزی این ناحیه و فراهم کردن امکانات لازم به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، این مجتمع در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی افزود: دراین بازدید که با حضور فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و مدیرکل نوسازی مدارس این استان صورت گرفت، بر تکمیل و تسریع در روند اجرایی این پروژه تاکید شد.

این مسئول تاکید کرد: این مجتمع ورزشی باید همزمان با فرخنده میلاد حضرت علی(ع) افتتاح و به بهره برداری برسد.

وی گفت: این مجموعه دارای استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی است که پس از تکمیل می تواند نقش بسزایی در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشد.