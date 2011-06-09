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۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

مجتمع ورزشی ناحیه سه کرج افتتاح می شود

مجتمع ورزشی ناحیه سه کرج افتتاح می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج از افتتاح مجتمع استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی ناحیه سه کرج همزمان با میلاد باسعادت امیرالمومنین علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی ایران نژاد ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در بازدید از پروژه مجتمع ورزشی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اظهار داشت: با توجه به جمعیت دانش آموزی این ناحیه و فراهم کردن امکانات لازم به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، این مجتمع در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی افزود: دراین بازدید که با حضور فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و مدیرکل نوسازی مدارس این استان صورت گرفت، بر تکمیل و تسریع در روند اجرایی این پروژه تاکید شد.

این مسئول تاکید کرد: این مجتمع ورزشی باید همزمان با فرخنده میلاد حضرت علی(ع) افتتاح و به بهره برداری برسد.

وی گفت: این مجموعه دارای استخر سرپوشیده، سونا و جکوزی است که پس از تکمیل می تواند نقش بسزایی در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشد.

کد مطلب 1331464

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