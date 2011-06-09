به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر پنج شنبه در هشتمین اجلاس مشورتی روسای شورای اسلامی مراکز استانهای کشور که در سالن اجلاس هتل خورشید قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران خواستار تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها برای دفاع از حقوق شهرداری‌ها شد و گفت: شهرداری تنها جایی است که هم نهاد عمومی غیردولتی است و از طرف دیگر نیز مردم به آن با چشم دولتی نگاه می‌کنند، حق و حقوق شهرداری‌ها باید احیا شود، شهرداری‌ها برای مردم است.



وی افزود: ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ۱۳ سال از عمر شورای اسلامی شهر و روستا گذشته اما معدود قوانینی مورد بازنگری قرار گرفته است.



اخوان با بیان اینکه شهرداری‌های بزرگ موضوعات مشابه هم دارند، عنوان کرد: مجمع مشورتی کلانشهر‌ها باید موضوعات و مشکلات مشترک را دسته بندی کرده و مورد بررسی قرار دهد و دستاورد‌ها به عنوان طرح به شورایعالی استان‌ها ارائه شود.

کار کردن در قم مشکل است



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه کار کردن در قم مشکل است، تاکید کرد: قم شهر خاصی است و باید نظارت‌ها و فرمانداری‌اش نیز باید خاص باشد.



وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی شهرداری قم چنگی به دل نمی‌زند، گفت: سه سال است که به عوارض شهری افزوده نشده است و هزینه‌های عمرانی ناشی از طرح اجرای هدفمندی یارانه افزایش زیاد و جوابگوی هزینه‌های جاری نیست.



شورا‌ها ظرفیت نامحدودی دارند



نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برای شور‌ها ظرفیت‌های بسیار نامحدودی در قانون اساسی پیش بینی شده است، تصریح کرد: شورای اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها به عنوان یک پارلمان محلی است اما چیزی که در کشور ما اجرایی شده ظرفیت کمی از اینجایگاه است.



وی افزود: به طور مثال در عراق، تمام شئونات شهری به جز دانشگاه حتی پلیس، بهداشت و درمان و خدمات شهری همه زیر مجموعه شورای شهر است، اما در کشور ما دولتی‌ها می‌خواهند امور تحت اختیارات خودشان باشد و مزاحمی نداشته باشند، مجلسی‌ها هم که رقیب خود می‌دانند و می‌خواهند مرتب اختیارات شورا را محدود کنند.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه شورا‌ها شاید در بسیاری از جا‌ها بلوغ و نقش خود را نمی‌توانند ایفا کنند، گفت: علت آن هم این است که بستر لازم و حداقل‌های انتخاب اعضای شورا در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها که از یک تجربه و پشتوانه‌ای برخوردار باشند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد حتی حداقل دوره آموزشی برای اعضای شورا‌ها برگزار نمی‌شود.



شورایعالی استان‌ها به عنوان شورای فرادستی دیده شده است



اخوان با اشاره به اینکه نقش شورایعالی استان و مجمع مشورتی کلانشهر‌ها بسیاری حیاتی است، گفت: شورایعالی استان‌ها به عنوان شورای فرادستی دیده شده است، شورایعالی مانند مجلس می‌تواند طرح ارائه دهد به شرطی که این قابلیت را داشته باشد اما هنوز قانون چالش دارد و بسیاری از اعضای شورایعالی استان‌ها از شورای اسلامی روستا‌ها هستند در صورتی که مسائل مبتلا به روستا در حد دهداری است که مثلا مردم مشکل آب دارند.



وی ادامه داد: مشکلات عدیده‌ای در شهرهای بزرگ داریم که کمتر به آن پرداخته شده است و نه اجماعی شده و نه هم اندیشی صورت گرفته و این امر باعث شده که مشکلات روز به روز افزایش پیدا کند.



شورا‌ها در تایید مصوبات با مشکل مواجه‌اند



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین شهری گفت: ۱۰۰ شهرداری بزرگ در کشور داریم که مصوبات آن باید در وزارت کشور تایید شود که چند ماه به طول می‌انجامد، این‌ها چالش‌هایی است که در اصلاح قانون باید پیش بینی و اصلاح شود.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با انتقاد از نحوه برخورد فرمانداری‌ها با مصوبات شورا گفت: طبق قانون ۸۰، فرمانداری، شورای نگهبان شوراست و طبق قانون می‌تواند اگر مصوبات شورا خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف بود، برخورد و تایید و رد کند.



اخوان تأکید کرد: جایگاه شورا تضعیف شده و مسلوب الاختیار شده و شهرداری هر کجا کم می‌آورد یا مشکل دارد به گردن شورا می‌اندازد.