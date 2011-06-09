آب ورودی سد کمال صالح به شهر اراک دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا خلیلی عصر پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون تنها 30 درصد مردم شهر اراک از مزایای آب سد کمال بهره مند اند که این جمعیت در منطقه غرب شهر اراک سکونت دارند.

وی با تاکید برضرورت بهره مندی تمام شهروندان اراکی از آب شرب با کیفیت سد کمال صالح ادامه داد: از 21 خرداد ماه انتقال آب از سد کمال صالح به منطقه عباس آباد آغاز و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده کلیه مناطق شهر اراک از این آب بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به رفع بخشی از مشکل کمبود آب شهر اراک بابهره برداری از پروژه ملی سد کمال صالح گفت: شهر اراک هم اکنون با کمبود یک مترمکعب آب در ثانیه روبه‌رو است که برای تامین این میزان آب مورد نیاز مجبور به استفاده از سفره های آب زیر زمینی هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب از سوی شهروندان افزود: شهروندان باید با رعایت میزان آب مصرفی مورد نیاز از هدر رفت منابع آبی جلوگیری کنند.

