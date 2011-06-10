بیانیه مشترک روسای مجالس ایران و اندونزی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به اندونزی با همتای اندونزیایی خود دیدار و گفتگو کرد.

روسای مجالس ایران و اندونزی پس از این دیدار، متن بیانیه ای را به امضاء رساندند و در آن مواضع دو کشور درخصوص مسائل منطقه و فلسطین را مطرح کردند.

متن این بیانیه که روز پنج شنبه به امضای روسای مجالس ایران و اندونزی رسید به شرح زیر است:

روسای مجالس ایران و اندونزی توافق می کنند تا همکاری های خود را در زمینه های اقتصادی، تجاری، انرژی، جهانگردی و زیربنایی از طریق گروههای همکاری موجود بین پارلمان های دو کشور تقویت نمایند.

روسای مجالس ایران و اندونزی تاکید می نمایند که بهترین اصول حقوق بشر در دین اسلام تعریف شده اند که شامل حقوق فردی و اجتماعی می گردند.

روسای مجالس ایران و اندونزی تاکید می کنند که پایبندی به اصول اسلامی، صیانت از وحدت و احترام به حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود لازمه رسیدن به عزت و پیشرفت است.

روسای مجالس ایران و اندونزی به مطالبات مشروع مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در تعیین آینده سیاسی خود احترام می گذارند و از آنها حمایت می کنند و اعتقاد دارند که دموکراسی باید دربرگیرنده تنوع تاریخی و فرهنگی ، عدالت جنسیتی ، شفاف پاسخگویی و احترام به تکثر آراء و نظرات باشد.

روسای مجالس ایران و اندونزی حمایت خود را از قیام های مردمی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ابراز کرده و از دولت ها می خواهند تا به مطالبات مردم توجه کرده و آنها را اجراء نمایند.

روسای مجالس ایران و اندونزی از جامعه جهانی و دولتها می خواهند تا به حقوق ملت ها احترام گذاشته و هرگونه دخالت خارجی به ویژه مداخله نظامی را مردود دانسته و هرگونه اشغال را محکوم می نمایند.

روسای مجالس ایران و اندونزی از آشتی میان حماس و فتح حمایت کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف هستند.

روسای مجالس ایران و اندونزی از تصمیم اجلاس فوق العاده اتحادیه پارلمانهای کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دمشق مبنی بر انجام سفر رسمی توسط رئیس به نوار غزه برای پایان دادن به محاصره مردم غزه که به تعویق افتاده است، حمایت کرده و تاکید می کنند که سفر مذکور پیش از ماه مبارک رمضان امسال (1432 هجری قمری) صورت پذیرد.

روسای مجالس ایران و اندونزی موافق هستند که همکاری های میان پارلمان اندونزی و مجلس شورای اسلامی به عنوان نشانه ای از اینکه اسلام و دموکراسی می توانند به طور همزمان در کشورها به اجراء درآیند را افزایش دهند.

این بیانیه مشترک در تاریخ 19 خرداد سال 1390 مطابق با 9 ژوئن سال 2011 میلادی در جاکارتا به امضاء رسید.